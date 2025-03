Który chatbot zbiera o Tobie najwięcej danych? ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, DeepSeek, czy może inny?

Wszystkie dostępne chatboty oferowane są dziś w pewnej mierze za darmo. Oczywiście działanie każdego z nich generuje znaczne koszty, a użytkownicy nieopłacający żadnej subskrypcji nie przynoszą przecież zysków, które mogłyby choć częściowo pokryć straty - tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, gdyż każdy użytkownik ma coś bardzo cennego, czym niejako płaci za korzystanie z różnych tego typu oraz innych usług: swoje dane. Jaki chatbot zbiera ich najwięcej?

Wszystkie chatboty zbierają dane o swoich użytkownikach - jedne mniej, a inne więcej. Spośród wielu z nich najwięcej informacji gromadzi Gemini od Google. Co ciekawe, ChatGPT uplasował się dopiero na 6 miejscu (z 10).



Ann H/Pexels

Chatboty mogą zbierać naprawdę pokaźny zestaw danych: od naszej lokalizacji po adres mailowy, numer telefonu, czy też dowolne inne informacje dotyczące aktywności w usłudze. Co więcej, dane te mogą zostać wykorzystane do tworzenia spersonalizowanych reklam - aż 30% popularnych usług tego typu udostępnia zebrane dane stronom trzecim (lub łączy je z nimi). Za omawiany raport odpowiada firma Surfshark, która postanowiła zbadać 10 popularnych aplikacji z tego segmentu, jakie można znaleźć w App Store. Najgorzej w zestawieniu wypada Gemini. Chatbot od Google gromadzi aż 22 z 35 możliwych typów danych. Mowa tutaj o dokładnej lokalizacji (tę pobiera także Copilot i Perplexity), danych kontaktowych, a zarazem o kontaktach użytkownika i wielu innych.



Google DeepMind/Pexels

Nastawiony na prywatność Claude okazuje się zbierać całkiem sporo danych, co przełożyło się na jego pozycję zaraz za Gemini i Poe. Ten ostatni, Copilot oraz Jasper gromadzą dane, których celem jest śledzenie danego użytkownika (mogą być wykorzystane do wyświetlania wspomnianych reklam, które będą dostosowane do konkretnej osoby, choć równie dobrze mogą zostać sprzedane brokerom danych). Warto zaznaczyć, że Jasper zbiera najwięcej informacji, natomiast Poe i Copilot pobierają tylko identyfikatory sprzętów. DeepSeek znalazł się w połowie zestawienia, gdyż wcale nie zbiera aż tyle danych, ile mogłoby się wydawać, natomiast twórcy zastrzegają sobie, że wprowadzone przez użytkownika dane mogą być przechowywane przez nieograniczony czas. Tabelę (Arkusze Google) ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi całego zestawienia znajdziemy pod tym adresem, z kolei materiał źródłowy znajduje się tutaj.

Źródło: TechRadar, Grafika mobilna: Google DeepMind, Ikona: juicy_fish