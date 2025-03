Gemini Live z większymi możliwościami już wkrótce. Jednak bez subskrypcji nie skorzystamy z nowości od Google

Firmy z branży technologicznej uważają dziś oferowanie nowych możliwości z segmentu tzw. sztucznej inteligencji za bardzo istotne. Już wkrótce asystent od marki Google, czyli Gemini, z którym możemy się spotkać, korzystając z systemu Android, zostanie wzbogacony o możliwość odczytywania zawartości ekranu, a także obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. Dzięki temu będziemy mogli zadawać pytania dotyczące tego, co widzimy na żywo lub na swoim urządzeniu.

Usługa Gemini Live już wkrótce będzie w stanie analizować treści na ekranie naszego urządzenia, a także obraz z kamer - wszystko w czasie rzeczywistym. Jednak aby skorzystać z tych możliwości, trzeba będzie opłacać subskrypcję.

Omawiana usługa, czyli Gemini Live, stała się dostępna w Polsce pod koniec stycznia 2025 roku, a więc stosunkowo niedawno. Oferuje ona bardziej naturalne rozmowy z użytkownikiem, a ponadto możemy wybrać jeden spośród kilku dostępnych głosów. Jeszcze w marcu 2025 roku rozwiązanie zostanie wzbogacone o dwie wspomniane już opcje, choć będziemy musieli zdecydować się na płacenie za plan Google One AI Premium, żeby z nich korzystać (nierzadko dla nowych użytkowników jest on dostępny za darmo w pierwszym miesiącu, z kolei dotychczasowi mogą czasem liczyć na niższe ceny przez jakiś czas). Asystent Gemini będzie mógł teraz przetwarzać na żywo to, co jest widoczne na ekranie naszego urządzenia. Na poniższym wideo możemy zobaczyć, jak może wyglądać przykładowa rozmowa.

Natomiast drugim udoskonaleniem będzie to, co zostało przedstawione już jakiś czas temu przez firmę Google (przy okazji prezentacji Project Astra - ostatnie wideo w tym materiale), a dokładniej możliwość analizowania obrazu z kamery naszego urządzenia - także w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązania zwiększają więc znacząco możliwości usługi Gemini Live, aczkolwiek musimy jeszcze poczekać, żeby ocenić, jak wszystko będzie działać w praktyce, ponieważ z tym często bywa różnie - szczególnie biorąc pod uwagę segment tzw. sztucznej inteligencji.

Źródło: Notebookcheck, Google