Pixel Tablet bez usług Google trafił do sprzedaży. Urządzenie oferuje system /e/OS stawiający na prywatność

Kwestia prywatności zeszła dziś na dalszy plan. Sporej części osób taki obrót spraw nie przeszkadza, bo dużo bardziej cenią sobie wygodę. Jednak zdarzają się jeszcze osoby, które świadomie szukają rozwiązań zdolnych odciąć je w pewnym stopniu od ciągłego śledzenia. Jednym z nich jest system /e/OS tworzony przez firmę Murena. Nie tylko odsuwa użytkownika od usług Google, ale także oferuje większą kontrolę nad naszymi danymi. Do sprzedaży z nim na pokładzie trafił Pixel Tablet.

Pixel Tablet ponownie wkroczył do sprzedaży - tym razem oferowany jest przez firmę Murena, która wyposażyła go w system wolny od usług Google. Oprogramowanie /e/OS stawia głównie na naszą prywatność.

Już na wstępie warto wspomnieć o tym, że system /e/OS jest darmowy i jesteśmy w stanie sami go zainstalować na kompatybilnych urządzeniach. Firma zdaje sobie sprawę, że ten proces może być zbyt wymagający dla wielu osób, więc oferuje urządzenia z preinstalowanym systemem. Do sprzedaży właśnie wkroczył Pixel Tablet, który korzysta z takiego zabiegu. Możemy liczyć na sprzęt, który jest objęty 2-letnią gwarancją, a w tym wypadku jest nawet tańszy niż w Polsce (na Allegro nowe egzemplarze kosztują ok. 3000 zł; w Kauflandzie wersja 256 GB jest w tej samej cenie + przesyłka, z kolei na morele.net ten wariant kosztuje 2752,16 zł). W tej kwocie znajdziemy tablety o dużo lepszych parametrach, natomiast nie zawsze ta kwestia jest najważniejsza.

Murena Pixel Tablet Procesor Google Tensor G2 (5 nm)

2 x 2,85 GHz Cortex-X1

2 x 2,35 GHz Cortex-A78

4 x 1,80 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G710 MP7 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1 Wyświetlacz 10,95" 2560 x 1600 px, IPS (16:10) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty, złącza i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C Aparat przedni 8 MP (1/4.0", f/2.0) Aparat główny Akumulator 7020 mAh (27 Wh), litowo-polimerowy / 15 W Wymiary i waga 258 × 169 × 8,1 mm / 493 g System operacyjny /e/OS Android 13 Gwarancja 2-letnia Cena 2257,47 zł (+103,03 zł przesyłka) -> 2360,51 zł

Jeżeli jesteśmy zainteresowani systemem /e/OS, to warto zajrzeć TUTAJ, aby zobaczyć, czy nasze urządzenie jest wspierane. Co tak naprawdę oferuje nam to rozwiązanie? Przede wszystkim uwalnia nas - w stopniu, w jakim to możliwe - od usług Google. Spotkamy się też z dodatkowymi opcjami ochrony naszej prywatności (np. blokowanie modułów śledzących w aplikacjach), a przy tym otrzymamy dostęp do kontroli rodzicielskiej. Nasze dane nie powinny więc być przesyłane na serwery Google, a dostępne aplikacje (z wyjątkiem map - MagicEarth) są otwartoźródłowe. Możemy też ukryć nasz adres IP i zmienić opcje dotyczące geolokalizacji. Przed instalacją aplikacji z App Lounge będziemy mogli zauważyć, jakie moduły śledzące (ang. tracker) zawiera. Więcej informacji możemy się dowiedzieć pod tym adresem.

