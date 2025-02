Jak zainstalować Androida 16 na komputerze? To prostsze niż może Ci się wydawać. Poradnik krok po kroku z udziałem Android Studio

Najpopularniejszym mobilnym systemem operacyjnym od wielu lat pozostaje Android. W grudniu 2024 roku jego udział rynkowy wynosił ponad 73%. Od samego początku niemal każda wersja tego oprogramowania od Google miała swoją nazwę, która była związana z czymś słodkim (wypiekiem, deserem itd.). Od Androida 1.5 (Cupcake) nazwy następnych odsłon zaczynały się od kolejnych liter alfabetu (1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean). Mimo że aktualnie na rynku coraz bardziej rozpycha się Android 15 (Vanilla Ice Cream), to na horyzoncie widać już jego następcę. Co więcej, Android 16 (Baklava) stał się dostępny i można go już przetestować.

Autor: Natan Faleńczyk

Android 16 w wersji beta ukazał się zaledwie kilka dni temu (dokł. 23 stycznia 2025 roku). Jeżeli mamy smartfon z serii Pixel (od 6 wzwyż), to możemy zapisać się do programu Android Beta i przetestować nową odsłonę od Google na swoim urządzeniu. W przypadku gdy nie mamy dostępu do żadnego z obsługiwanych modeli, do uruchomienia Androida 16 możemy skorzystać z własnego komputera. Ten poradnik omówi proces instalacji i konfiguracji wymaganego oprogramowania, czyli tytułowego Android Studio. Wszystkie kroki są naprawdę proste i nie powinny sprawić nam większych trudności. Jeśli więc mamy chwilę wolnego czasu i chcemy zobaczyć, co nowego zaoferuje nam "Baklava", to zachęcam do zapoznania się z materiałem.

Mimo że Android 15 jeszcze się dobrze nie rozgościł, to na rynku już pojawił się jego następca - co prawda w wersji beta. Nowe funkcje z Androida 16 o nazwie kodowej Baklava możemy przetestować na własnym komputerze. Ten krótki poradnik omówi, jak w prosty sposób zainstalować nowość od Google na PC.

Android 16 na komputerze - Instalacja Android Studio

Pierwszym krokiem do uruchomienia Androida 16 na komputerze jest pobranie programu Android Studio w wersji Beta. W momencie pisania tego materiału jest to wariant 2024.3.1 Beta 1 (Meerkat). Udajemy się więc pod ten adres, a następnie klikamy przycisk Download Meerkat, po czym akceptujemy warunki użytkowania i naciskamy Download Android Studio Meerkat | 2024.3.1 Beta 1 for Windows (instalator o nazwie android-studio-2024.3.1.10-windows.exe). Kiedy pobieranie dobiegnie końca, uruchamiamy plik EXE i przechodzimy przez standardowy proces instalacji - wszystkie opcje zostawiamy na domyślnych wartościach. Podczas pierwszej konfiguracji zostaną pobrane wybrane komponenty, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.

Android 16 na komputerze - Konfiguracja wirtualnej maszyny

Kiedy przywita nas już okno startowe programu Android Studio, możemy nacisnąć More Actions, a następnie z rozwijanej listy wybrać Virtual Device Manager. Chodzi o to, aby stworzyć wirtualne urządzenie, na którym system Android 16 będzie emulowany. W następnym oknie klikamy przycisk ze znakiem + (Create Virtual Device). Przed nami ukaże się lista urządzeń, pod które można się "podszyć". Do wyboru mamy zarówno smartfony i tablety z serii Pixel, jak i smartwatche, komputery oraz telewizory (dla trzech ostatnich kategorii Android 16 nie jest jeszcze dostępny). W ramach tego poradnika początkowo zdecydowałem się na dwa rozwiązania: tablet z serii Pixel oraz urządzenie mobilne o zmiennym rozmiarze ekranu (Resizable; ta opcja jest szczególnie ciekawa, ale zostanie omówiona trochę bardziej w dalszej części tego materiału). Wybieramy więc pasujące nam wirtualne urządzenie i przechodzimy dalej.

Teraz musimy zmienić zakładkę API na API Baklava Preview. Następnie zaznaczmy pierwszą opcję, czyli Google Play Intel x86_64 Atom System Image i klikamy przycisk Finish. W oknie dialogowym będziemy musieli potwierdzić, że chcemy pobrać obraz systemu Android 16. Plik, a zasadniczo archiwum o nazwie x86_64-Baklava_r03.zip, zajmuje tylko 1,7 GB, więc nie powinno stanowić zbyt dużego wyzwania dla dzisiejszych połączeń internetowych. Czekamy na zakończenie pobierania i przechodzimy do dalszej części poradnika.

Android 16 na komputerze - Uruchomienie systemu na wirtualnej maszynie

Zaraz po zakończeniu pobierania powrócimy do Menedżera urządzeń (Device Manager). Na liście znajdziemy wszystkie wirtualne sprzęty, jakie wcześniej skonfigurowaliśmy. Wystarczy przy danym urządzeniu kliknąć ikonkę "Play", aby je włączyć. Dla przykładu najpierw uruchomiony został Google Pixel Tablet. Na pulpicie od razu wyświetliła się wirtualna wersja tego urządzenia - będzie tak w przypadku każdego wybranego sprzętu. Dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia, jak będzie wyglądał system na określonym modelu smartfona / tabletu.



Google Pixel Tablet (Android 16)

Warto też wypróbować wspomnianą opcję Resizable (Experimental). Dzięki niej będziemy mogli zobaczyć, jak Android 16 prezentuje się na klasycznym i składanym smartfonie, a także na tablecie o określonym przez nas rozmiarze. Do zmiany typu urządzenia służy ikonka, którą zaznaczono na drugim z poniższych zrzutów ekranu. W przypadku smartfonów i tabletów Google Pixel nie będziemy mogli zmienić ich wielkości, natomiast kiedy zdecydujemy się na omawianą opcję, wystarczy, że rozciągniemy okienko tak, jak każde inne. Na dodatek przy wyborze składanego smartfona otrzymamy trzy dodatkowe opcje: otwarty, wpółotwarty i zamknięty.

Po systemie bez problemu będziemy w stanie poruszać się przy pomocy myszki i klawiatury. Tu warto wspomnieć o tym, że lewy przycisk myszki pozwoli nam się cofnąć. Możemy się także posługiwać gestami, choć w tym przypadku nie są one aż tak wygodne. Cóż, pozostało nam po prostu sprawdzić, co na ten moment oferuje nam Android 16. Napomknę jeszcze, że możemy zainstalować różne aplikacje z plików APK lub też ze Sklepu Google Play, a przy tym zobaczymy, jak zachowują się przy nagłej zmianie wielkości i proporcji ekranu.



Składany smartfon



Google Pixel 9 Pro XL (Android 16)

Android 16 na komputerze - Podsumowanie

Instalacja Androida 16 na wybranym przez nas wirtualnym urządzeniu mobilnym nie jest więc zbyt skomplikowana. Zarazem w taki sam sposób będziemy mogli sprawdzić kolejne, jak i poprzednie odsłony systemu od Google - i to w odsłonach na wspomniane już smartwatche, telewizory, a nawet wyświetlacze w samochodach (opcja Automotive - poniżej zrzuty ekranu dla osób ciekawych tego, jak wygląda Android 14 na takiej konfiguracji). Rzecz jasna Android Studio ma dużo większe możliwości, niż tylko emulowanie konkretnych urządzeń, gdyż służy głównie do projektowania aplikacji na system Android - natomiast jest to już temat na inny materiał.



Automotive (Android 14)

