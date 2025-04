Nowe sterowniki do kart graficznych Intel Arc Battlemage poprawiają płynność w wielu popularnych grach komputerowych

Rozwój sterowników graficznych dla laptopów nabiera tempa, a producenci coraz częściej oferują aktualizacje, które realnie wpływają na komfort użytkowników. Zmiany te nie dotyczą już tylko stabilności systemu. Często przekładają się także na lepsze wrażenia z codziennego korzystania z komputera. To ważny sygnał dla osób korzystających z mobilnych rozwiązań, że także w ich przypadku możliwe są zauważalne ulepszenia wydajności.

Nowe sterowniki od Intela skupiają się nie na średnich wynikach, lecz na płynności w najbardziej wymagających momentach gry.

Intel nie przestaje rozwijać zintegrowanych układów graficznych i z nową wersją sterowników Arc Battlemage (32.0.101.6739) wprowadza zauważalne zmiany, które mogą poprawić komfort grania w laptopach z procesorami Lunar Lake. Zgodnie z oficjalnymi danymi, aktualizacja nie zwiększa wyraźnie średniego FPS, lecz skupia się na płynności w najbardziej wymagających momentach gry, czyli tam, gdzie dotąd pojawiały się spadki wydajności. W takich sytuacjach poprawa może sięgnąć nawet 25%. W tytułach takich jak Cyberpunk 2077 z aktywnym ray tracingiem i XeSS możliwe jest teraz osiągnięcie ponad 30 FPS przy ustawieniach niskich w 1080p. Dla zintegrowanego GPU jeszcze niedawno było to nieosiągalne. Poprawki obejmują też Dota 2, League of Legends, World of Warcraft czy Warframe, a optymalizacje dotyczą wielu generacji CPU, od 11. do 14., jak również linii Core Ultra.

Zmiany objęły również zarządzanie energią, a także stabilność systemu. Ma to niebagatelne znaczenie dla użytkowników mobilnych. Intel nie ukrywa, że głównym celem tych sterowników było ograniczenie chwilowych spadków płynności, które szczególnie przeszkadzają w dynamicznych scenach akcji. Poprawa dolnych wartości FPS realnie wpływa na odczucie stabilności gry, nawet jeśli liczba klatek w benchmarkach nie wzrosła znacząco. Dzięki technologii XeSS możliwe jest też skalowanie rozdzielczości z minimalnym wpływem na jakość obrazu. Intel pokazuje, że zintegrowane układy graficzne nie muszą być jedynie dodatkiem do CPU. Stają się realną opcją dla osób grających w popularne tytuły w rozsądnych ustawieniach. Jeśli producent utrzyma tempo optymalizacji, iGPU z rodziny Battlemage mogą wkrótce stać się standardem w średniej klasie laptopów do gier i pracy multimedialnej.

