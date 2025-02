Karty graficzne Intel ARC Celestial mogą wykorzystać architekturę Xe3P i być produkowane bezpośrednio w fabrykach Intela

Ostatnie premiery Intela na rynku kart graficznych to układy ARC B580 oraz ARC B570, należące do generacji Battlemage i wykorzystujące architekturę Xe2. Nie wiemy czy doczekamy się wydajniejszych kart, które korzystałyby z większego rdzenia BMG-G31, wiemy natomiast że firma opracowuje obecnie układy z kolejnej generacji o kodowej nazwie Celestial. Pierwszą iterację tej architektury zobaczymy w tegorocznych, zintegrowanych układach Intel ARC w procesorach Panther Lake. Co natomiast z desktopowymi kartami? Pojawiły się pewne poszlaki.

W przeciwieństwie do dotychczasowych kart graficznych Intel ARC Alchemist oraz Battlemage, kolejna generacja Celestial może przejść na produkcję bezpośrednio w fabrykach Intela.

Według informatora @Raichu na portalu X, następna generacja kart graficznych Intel ARC z generacji Celestial, wykorzysta architekturę Xe3P, która będzie bardziej dostosowana do wydajniejszych układów z wyższymi limitami mocy. Jest to pewna zmiana względem Xe2, które zostało w pełni ujednolicone zarówno dla desktopowych jak i zintegrowanych rozwiązań. To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o takiej architekturze jak Xe3P, bowiem informacje o niej pojawiły się na profilu jednego z inżynierów Intela na portalu LinkedIn.

Informator wskazuje również, że kolejna generacja kart graficznych nie będzie już produkowana w fabrykach TSMC, zamiast tego producent miałby przenieść się do własnych fabryk. W przypadku Xe-HPG oraz Xe2, wykorzystano odpowiednio procesy TSMC N6 oraz N4 (N3B dla zintegrowanego Xe2 w procesorach Lunar Lake). Nie byłoby to również zaskakujące, tym bardziej że tegoroczne procesory Panther Lake z układami iGPU Xe3 także będą produkowane w fabrykach Intela, z użyciem procesu Intel 18A. Niestety na chwilę obecną to jedynie niepotwierdzone plotki. Sama premiera desktopowych kart Celestial nie odbędzie się wcześniej niż w 2026 roku.

Źródło: VideoCardz, X@Raichu