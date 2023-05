Skywind - opublikowano długi materiał wideo przedstawiający całe zadanie poboczne z imponującej modyfikacji do Skyrima

Mod Skywind stał się już prawdziwą legendą branży gier komputerowych. Tworzona przez wiele lat modyfikacja, która ma za zadanie przenieść grę Morrowind na silnik Skyrima, nie została jak na razie wydana, ale twórcy starają się regularnie podgrzewać atmosferę, wypuszczając nowe materiały z procesu jej tworzenia. Opublikowano właśnie obszerne wideo, w trakcie którego można zapoznać się z mechanizmami rozgrywki na przykładzie jednego z zadań pobocznych.

Autorzy olbrzymiej modyfikacji do gry The Elder Scrolls V: Skyrim, zatytułowanej Skywind, zaprezentowali 20-minutowy fragment rozgrywki. Całość jest niezwykle klimatyczna i idealnie wpisuje się w nastrój Morrowinda.

Materiał filmowy rozpoczyna się w mieście Molag Amur. Gracz otrzymuje w Świątyni Trójcy zadanie zabicia nekromanty w Mawii. Możemy podziwiać całą drogę do miejsca docelowego i walkę z napotkanymi w trakcie wędrówki stworzeniami. Szkoda, że większość zaprezentowanego fragmentu rozgrywa się po zmroku, więc trudno jest ocenić dokładnie środowisko przedstawione w produkcji. Należy jednak docenić pracę moderów, bo widać, że całość jest niezwykle klimatyczna i do złudzenia przypomina Morrowinda. Oczywiście modyfikacja cechuję się lepszą oprawą graficzną oraz nieco zmodyfikowanymi mechanizmami rozgrywki. Po dotarciu na miejsce można obserwować eksplorację lokacji oraz zbieranie łupów. Całość wieńczy walka ze wspomnianym nekromantą i powrót do Świątyni Trójcy.

Autorzy chwalą się między innymi postępami w przygotowaniu trójwymiarowych zasobów gry, opisów przedmiotów, niezwykle klimatycznymi ekranami ładowania czy unikalnymi animacjami i efektami użycia zaklęć. Można liczyć między innymi na czar Lewitacji, którego zabrakło w Skyrimie. Uwagę zwraca także interfejs idealnie wpisujący się w atmosferę trzeciej części The Elder Scrolls, a także specyficzna czcionka, która nadaje całości odpowiedniego charakteru. Niestety nadal nieznana jest choćby przybliżona data premiery modyfikacji, a autorzy ciągle poszukują nowych osób do współpracy. Wiele wskazuje na to, że fani cyklu będą musieli jeszcze uzbroić się w sporą dozę cierpliwości.

