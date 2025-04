SilverStone HELA 2500Rz to zasilacz, który udźwignie nawet trzy karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090

Najwydajniejsze karty graficzne na rynku wymagają sporo mocy elektrycznej do sprawnego działania. Limity rosną właściwie z generacji na generację, dlatego nic dziwnego, że popularnym złączem zasilania staje się standard 12VHPWR (lub nowszy 12V-2x6) zdolny do dostarczenia nawet 600 W. Na szczęście za coraz bardziej zaawansowanymi GPU nadążają producenci zasilaczy. Jeden z nich zaprezentował właśnie bezkompromisowy produkt o mocy aż 2500 W.

Zasilacz HELA 2500Rz jest wystarczająco mocny, aby poradzić sobie z obsługą czterech kart graficznych GeForce RTX 5080 lub trzech GeForce RTX 5090. Nie znamy jeszcze jego ceny, ale możemy się spodziewać, że będzie jednym z najdroższych modeli na rynku.

Firma SilverStone wprowadziła na rynek zasilacz HELA 2500Rz wyposażony w cztery złącza zasilania 12 V-2x6. Urządzenie wykorzystuje najnowsze standardy (np. ATX 3.1 i PCIe 5.0) i jest wystarczająco mocne, aby poradzić sobie z obsługą czterech kart graficznych GeForce RTX 5080 lub trzech GeForce RTX 5090. Omawiany model przeznaczony jest do zasilania pojedynczej stacji roboczej. Jak wspomniano, jego moc to 2500 W, jednak jest ona możliwa do uzyskania tylko przy zasilaniu 200-240 V. To oznacza, że HELA 2500Rz nie pokaże pełni swojego potencjału w zwykłych amerykańskich domach, bowiem w USA standardowe gniazdka dostarczają 110 V. Całkowita moc wyjściowa spadnie więc do 1350 W.

Zasilacz wyróżnia się certyfikatem Cybernetics Platinum, japońskimi kondensatorami oraz mechanizmami zabezpieczającymi OCP, OPP, OVP, SCP, UVP i OTP. Ponadto na pokładzie znajduje się 135-milimetrowy wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym, który ma tryb 0 RPM przy obciążeniu 10%. Krzywa wentylatora zwiększa się od 500-600 RPM przy obciążeniu 20% aż do nieco ponad 2000 RPM przy obciążeniu 100%. Firma SilverStone po raz pierwszy pokazała ten zasilacz szerszej publiczności już w zeszłym roku, jednak najwyraźniej potrzeba było nieco czasu, aby sfinalizować projekt. Nie znamy jeszcze ceny zasilacza, ale możemy się spodziewać, że HELA 2500Rz będzie jednym z najdroższych modeli na rynku.

Źródło: Tom's Hardware