Rodzina zasilaczy Thermaltake Toughpower GT ATX 3.1 będzie poszerzona o jednostki o większej mocy

Thermaltake jakiś czas temu wprowadził do oferty serię zasilaczy Toughpower GT, którą można ulokować mniej więcej w środku portfolio producenta. Charakteryzuje się ona pełną modularnością, certyfikatem sprawności 80 Plus Gold oraz zgodnością ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1. Teraz seria została rozszerzona o dwa mocniejsze modele 1000 W i 1200 W, zaprojektowane z myślą o obsłudze wysokowydajnych komponentów, takich jak najnowsze karty graficzne.

Seria zasilaczy Thermaltake Toughpower GT doczekała się dwóch nowych modeli o wyższej mocy: 1000 W i 1200 W. Przyjrzyjmy się, co mają do zaoferowania jednostki dla wymagających użytkowników.

Zasilacze Thermaltake z serii Toughpower GT posiadają standardowe zabezpieczenia, takie jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP oraz OTP. Zasilacze posiadają certyfikat 80 Plus Gold, co gwarantuje ich efektywność na poziomie co najmniej 92% przy średnim obciążeniu. Producent dodatkowo podaje, że przy bardzo małym obciążeniu (dużo poniżej 20%) zasilacze zachowują sprawność na poziomie 60%. Pierwszy model o mocy 1000 W wyposażony jest w następującą liczbę przewodów zasilających: jeden 12V-2x6, dwa EPS 4+4-pin, trzy PCIe 6+2-pin (z czego dwa przewody posiadają dodatkowe złącze), dwa SATA oraz jeden przewód dla peryferii ze starszymi złączami typu MOLEX (wtyk czterostykowy serii 8981).

Zasilacz Thermaltake Toughpower GT o mocy 1200 W wyposażony jest w dodatkowy przewód zasilający ze wtykiem 12V-2x6. Za chłodzenie obu jednostek odpowiada wentylator o średnicy 120 mm z łożyskiem hydraulicznym, który może pracować w trybie ciągłym lub Smart Zero Fan, zapewniając optymalnie cichą pracę. Żywotność wentylatora wynosi co najmniej 100 tys. godzin. Nowe modele, zgodne ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, objęte są 5-letnią gwarancją producenta i wkrótce trafią do sprzedaży w kolorach czarnym oraz białym. Na ten moment nie są jeszcze znane ich dokładne ceny w Polsce.

