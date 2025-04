Premiera be quiet! System Power 11 - ciche zasilacze ze średniej półki w standardzie PCIe 5.1 i certyfikatem 80 Plus Bronze

Niemiecka marka be quiet!, jak sama nazwa wskazuje, znana jest z produkcji cichych podzespołów komputerowych. Teraz do jej oferty dołączyła średniopółkowa seria zasilaczy System Power 11, obejmująca modele o mocy od 450 do 750 W z certyfikatem 80 Plus Bronze. Nowe jednostki są zgodne ze standardami PCIe 5.1 i ATX 3.1, co oznacza obecność przewodów 12V-2x6, a także lepsze dostosowanie do współczesnych kart graficznych i procesorów.

Zasilacze be quiet! System Power 11 wyposażone są w standardowy i kompleksowy zestaw zabezpieczeń: OCP (zabezpieczenie przed nadmiernym prądem), OVP (przed przepięciem), UVP (przed spadkiem napięcia), OPP (przed przeciążeniem), SCP (przed zwarciem) oraz OTP (przed przegrzaniem). Dodatkowo zastosowano przetwornicę DC-DC, która zapewnia wysoką stabilność napięć. Wszystkie jednostki z serii uzyskały certyfikat 80 Plus Bronze, potwierdzający sprawność energetyczną. Model o mocy 450 W jako jedyny nie posiada natywnego przewodu 12V-2x6, jednak oferuje pojedynczy przewód EPS 4+4-pin oraz dwa złącza PCIe 6+2-pin. Jest również najcichszym przedstawicielem serii, osiągając maksymalną głośność na poziomie 19 dB(A). Wariant 550 W posiada już przewód 12V-2x6, choć jego moc ograniczono do 300 W, a także dodano dodatkowy przewód EPS 4-pin. Maksymalna głośność tej jednostki wynosi 24 dB(A).

Model o mocy 650 W zachowuje identyczną konfigurację przewodów co poprzednik, jednak zwiększa moc złącza 12V-2x6 do 450 W. W tym przypadku głośność maksymalna wynosi 30 dB(A). Najmocniejszy zasilacz w serii, o mocy 750 W, oferuje pełną moc złącza 12V-2x6 i zastępuje przewód EPS 4-pin pojedynczym przewodem EPS 8-pin. Jego głośność maksymalna to 33 dB(A). Warto dodać, że zasilacze posiadają przewody o długości 550 mm, a przewód 24-pin zasilający płytę główną ma długość 650 mm. Producent udziela na całą serię 5-letniej gwarancji. Zasilacze be quiet! System Power 11 będą dostępne w sprzedaży od 6 maja 2025 roku w następujących cenach sugerowanych:

