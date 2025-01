Endorfy po raz pierwszy gości na targach CES. Polska firma wchodzi na rynek amerykański i prezentuje m.in. zasilacz Supremo FM6

Endorfy, polski producent osprzętu i akcesoriów komputerowych, wchodzi na rynek amerykański w partnerstwie z dystrybutorem ModMyMods oraz po raz pierwszy w historii pojawia się na targach CES. Zaprezentowano nadchodzące wersje popularnych chłodzeń powietrznych, takich jak: Fortis 5 i Fera 5, zasilacz ATX 3.1 Supremo FM6, biały wariant obudowy Arx 700 Air, mysz LIV Plus Wireless oraz klawiaturę Celeris 1800. Nadto chłodzenia cieczą będą wkrótce tańsze.

Endorfy wkracza na rynek amerykański i prezentuje nowe wersje popularnych chłodzeń powietrznych, nowy wariant obudowy, mysz i klawiaturę mechaniczną oraz nowy zasilacz ATX 3.1 Supremo FM6.

Endorfy Supremo FM6 to zasilacz zgodny ze standardami ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Konstrukcja bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w starszej serii Supremo FM5, jednak wprowadzono istotne ulepszenia. Najważniejsze zmiany dotyczą kondensatorów – teraz wszystkie są w 100% japońskie, co ma zapewnić większą niezawodność i trwałość. Dodatkowo główny kondensator zyskał większą pojemność, co pozwala zasilaczowi sprostać wymaganiom nowych standardów, umożliwiając dostarczenie 200% nominalnej mocy w krótkotrwałym piku. Zasilacz zaoferuje również jedno natywne złącze 12V-2x6, trzy przewody 8-pin PCIe, dwa przewody EPS oraz trzy wyprowadzenia dla innych podzespołów. Pierwszym zaprezentowanym Supremo FM6 jest jednostka o mocy 1000 W, choć spodziewamy się również wariantów 750 W oraz 850 W. Chłodzenie elektroniki powierzono wentylatorowi Fluctus o szerokości 120 mm.

Wśród nowości zaprezentowanych przez firmę znalazły się również podkładki na biurko, mysz LIV Plus Wireless oraz klawiatura mechaniczna Celeris 1800. LIV Plus Wireless pojawi się zarówno w wersji bezprzewodowej (ze stacją dokującą i bez niej), jak i przewodowej, choć modele różnić się będą zastosowanym sensorem. Dodatkowo będą dostępne w czarnej i białej kolorystyce. Klawiatura Celeris 1800 wyposażona została w autorskie żółte przełączniki, które powstały we współpracy z firmą Gateron. Wariant bezprzewodowy klawiatury wspiera technologię hot-swap, umożliwiając wymianę przełączników bez konieczności wyłączania urządzenia. Dzięki temu użytkownik może zastosować inne przełączniki z trzema lub pięcioma stykami.

Już za około dwa tygodnie na rynku mają pojawić się nowe warianty popularnych chłodzeń powietrznych. Fortis 5 doczeka się matowej czarnej wersji, dostępnej zarówno z podświetleniem ARGB, jak i w wariancie bez iluminacji. Podobna zmiana obejmie Fera 5, która również otrzyma czarny model z diodami LED. Na targach zaprezentowano także prototyp białej wersji obudowy Arx 700 Air, którą mieliśmy już okazję testować. W nowym wariancie znajdą się białe wentylatory Stratus 120 mm, choć na razie nie wiadomo, czy będą one dostępne do zakupu jako osobne produkty – jednak jest to prawdopodobne. Dodatkowo firma obniżyła ceny chłodzeń AiO:

Źródło: Endorfy, YT (@ZMASLO/Rozpaczkowanie, @BartekSzwedkowicz)