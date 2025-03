Test komputera Actina Endorfy IEM 2024 - Intel Core i9-14900KF i NVIDIA GeForce RTX 4090, czyli bezkompromisowa wydajność

Intel Extreme Masters to donośne wydarzenie w świecie gamingu, podczas którego odbywają się międzynarodowe turnieje e-sportowe na najwyższym poziomie. Katowicki Spodek szturmują dziesiątki tysięcy odwiedzających, natomiast setki tysięcy oglądają streamy meczów w internecie. Jednak oprócz dostarczania typowo gamingowych emocji, Intel Extreme Masters stanowi również znakomitą okazję do prezentowania nowych produktów, które powinny zainteresować nie tylko zwolenników e-sportu. Wśród sprzętów przygotowanych specjalnie na wspomniane wydarzenie, znalazł się zestaw komputerowy Actina Endorfy IEM 2024, napędzany procesorem Intel Core i9-14900KF i kartą graficzną Inno3D GeForce RTX 4090.

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sklep internetowy Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych, firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w stale rosnącym sektorze e-sportowym (łącznie ze sponsorowaniem zwycięskich drużyn), a także uczestnictwa w największych imprezach branżowych - IEM, Gamescom, PGA. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy z różnych segmentów cenowych, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków rynkowych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sprzęt w dużej mierze zbudowany na podzespołach Endorfy, czyli gamingowy zestaw Actina.

Actina Endorfy IEM 2024 z procesorem Intel Core i9-14900KF i kartą graficzną GeForce RTX 4090, to maszyna oferująca bezkompromisową wydajność. Całość charakteryzuje też wysoka jakość złożenia, 36 miesięczna gwarancja i brak plomb producenta. Kosztuje to jednak ponad 18000 zł...

Actina Endorfy IEM 2024 to maszyna niemalże bezkompromisowa, przynajmniej pod względem zastosowanych podzespołów bazowych, które w największym stopniu odpowiadają za wydajność. Sercem zestawu uczyniono procesor Intel Core i9-14900KF należący do rodziny Raptor Lake Refresh, posiadający sumarycznie 24 rdzenie zdolne wykonać jednocześnie 32 wątki. Podstawowe 8 rdzeni Performance obsługuje technologię Hyper-Threading, przekładającą na 16 wątków, pełniąc funkcję nadrzędną w najbardziej wymagających zadaniach. Natomiast 16 pomocniczych rdzeni E-Core przydaje się zwłaszcza w zastosowaniach użytkowych np. renderingu czy kompresji danych. Całość doprawiono 36 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Maksymalne taktowanie Intel Core i9-14900KF wynosi 6000 MHz, stabilizując na wartości 5700 MHz jeżeli jednocześnie obciążone będą wszystkie rdzenie. Częstotliwościami można manipulować dzięki odblokowanemu mnożnikowi i płycie głównej z chipsetem Z790.

Konfiguracja Komputera Actina IEM 2024 Procesor Intel Core i9-14900KF 16R/32W 3200-6000 MHz Płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi LGA1700 ATX Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 4090 X3 24 GB GDDR6X Pamięć RAM 32 GB DDR5 Kingston Fury Beast 6000 MHz CL40 Nośnik SSD WD Black SN770 M.2 PCI-Express 4.0 x4 Chłodzenie CPU Endorfy Navis F360 3x 120 mm ARGB Zasilacz Gigabyte GP-UD1000GM PG5 1000 W 80PLUS Gold Obudowa Endorfy Arx 700 ARGB 4x 140 mm System operacyjny Windows 11 64-bit OEM Cena 16400 zł 36-mcy gwarancji

Drugim filarem komputera Actina Endorfy IEM 2024 jest karta graficzna Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC, posiadająca 24 GB pamięci GDDR6X, potężne chłodzenie i obsługująca wianuszek technologii NVIDII: DLSS, Frame Generation czy Reflex. Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC razem z procesorem Intel Core i9-14900KF stanowi absolutnie topowe połączenie, przygotowane na najbardziej wymagające gry komputerowe, łącznie ze śledzeniem promieni. Actina Endorfy IEM 2024 oferuje także 32 GB pamięci DDR5 Kingston Fury Beast, solidną płytę główną MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, nośnik SSD 2 TB, chłodzenie wodne procesora oraz zasilacz 1000 W. Zestaw obejmuje system Windows 11 Pro plus oprogramowanie Bitdefender Internet Security. Wszystko zamknięto w obudowie Endorfy Arx 700 ARGB, profesjonalnie poskładano i przetestowano, udzielając 36 miesięcznej gwarancji. Warto wspomnieć, że zestaw nie posiada plomb producenta, więc użytkownik może samemu dokonywać zmian w konfiguracji.