Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan - Coolery dla procesorów z dobrym stosunkiem ceny do wydajności i cichymi wentylatorami

Większość testowanych w ostatnim czasie na łamach PurePC chłodzeń procesora należała do grupy zestawów All in One. I chociaż trudno im odmówić wydajności, atrakcyjnego wyglądu czy łatwości montażu, to na rynku nadal jest sporo osób, które nie są przekonane do układów chłodzenia cieczą. Powodów jest wiele - wysoka cena, obawa o awarię i wyciek, brak miejsca w obudowie czy kultura pracy, gdzie w spoczynku mimo wszystko czasami słychać pompkę i/lub przepływ cieczy. Popularnością cieszą się więc nadal tradycyjne coolery powietrzne. Dzisiaj na tapet weźmiemy najnowsze propozycje od polskiej marki SilentiumPC, a dokładniej modele Fortis 5 oraz Fortis 5 Dual Fan. Czy kolejny raz otrzymamy tanie i wydajne sprzęty?

Autor: Przemysław Banasiak

SilentiumPC to polska marka, której początków należy doszukiwać się w 2007 roku. Obecnie w ofercie Polaków znaleźć można wentylatory, zasilacze, obudowy, powietrzne i wodne układy chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące oraz akcesoria pokroju kontrolerów ARGB LED, pasków diod czy podstawek pod laptopy. Mowa również o gamingowych peryferiach jak fotele, klawiatury, myszki, słuchawki i mikrofony, acz te sygnowane są już logiem SPC Gear. Większość z nich stawia na dobry stosunek ceny do możliwości i jakości wykonania, a tym samym SilentiumPC szybko zaskarbiło sobie uznanie konsumentów, a ich sprzęty są często polecane.

Zarówno SilentiumPC Fortis 5, jak i Fortis 5 Dual Fan obsługują nowsze i starsze procesory od Intela i AMD z TDP sięgającym do 220 W.

SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan to najnowsze, wieżowe układy chłodzenia procesora od Polaków. Są one kolejnym (po modelach Fera 5 i Fera 5 Dual Fan) owocem współpracy marki z inżynierem Piotrem Pietrasem. Przy ich projektowaniu postawiono na wysoką wydajność i dobrą kulturę pracy przy zachowaniu przystępnych cen, dobrej jakości wykonania oraz łatwości montażu. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj mowy o oryginalności bowiem jest to chłodzenie jakich wiele - kilka miedzianych rurek cieplnych, aluminiowy radiator oraz wentylator(y). Tajemnica jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Całości dokładnie się dzisiaj przyjrzymy i sprawdzimy jak wygląda wydajność oraz kultura pracy w różnych scenariuszach.

SilentiumPC Fortis 5 SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan Wymiary (W x S x G) 159 x 144 x 107 mm 159 x 144 x 131 mm Waga 765 g 890 g Deklarowane TDP do 220 W do 220 W Wentylatory SilentiumPC Fluctus 140 SilentiumPC Fluctus 140 + SilentiumPC Fluctus L 120 Zakres pracy wentylatorów do 1400 RPM do 1400 RPM Wydajność wentylatora brak danych brak danych Materiał podstawy Miedź Miedź Materiał radiatora Aluminium Aluminium Obsługiwane gniazda AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x Cena 189 zł 219 zł

Oba opisywane chłodzenia to propozycje dla nowszych i starszych procesorów Intela oraz AMD, których maksymalne TDP sięga do 220 W. Tym samym mowa o wszystkich konsumenckich jednostkach, nawet po OC. Sercem obu układów jest sześć miedzianych, poniklowanych rurek cieplnych i pojedynczy, okazały radiator. Na nich spoczywa autorski wentylator SilentiumPC Fluctus 140 (model Fortis 5) lub SilentiumPC Fluctus 140 i Fluctus L 120 (wariant Fortis 5 Dual Fan). W obu przypadkach mowa o maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 1400 RPM. Polacy nie zdecydowali się na zdradzenie deklarowanej wydajności i kultury pracy żadnego z wymienionych "śmigieł", ale to przetestujemy samemu na kolejnych stronach publikacji.