Test chłodzenia Arctic Freezer A35 A-RGB - Czy jeden wentylator z pięcioma łopatkami wystarczy do poskromienia procesora od AMD?

Większość dostępnych w sklepach konsumenckich procesorów od AMD oraz Intela wyposażona jest w fabryczne układy chłodzenia. Zasadniczo tylko Niebiescy zrezygnowali z tego w przypadku odblokowanych jednostek stworzonych z myślą o podkręcaniu. Jednak tak zwane "boxowe coolery" pozostawiają wiele do życzenia zarówno pod względem wydajności, jak i kultury pracy. Wygląd często też nie jest ich mocną stroną. Konsumenci sięgają więc po rozwiązania od firm trzecich. Dzisiaj sprawdzimy model w postaci Arctic Freezer A35 A-RGB, który kusi kolorowym podświetleniem ledowym i obiecuje dobrą kulturę pracy oraz wydajność. Całość w oryginalnej stylistyce, niewygórowanej cenie i z długą gwarancją producenta.

Autor: Przemysław Banasiak

Arctic to firma założona w 2001 roku w Szwajcarii, która obecnie ma biura na całym świecie. Aż do 2012 roku znana była pod nazwą Arctic Cooling. Jak sama nazwa wskazuje Europejczycy specjalizują się w układach chłodzenia, wentylatorach oraz pastach termoprzewodzących. Pierwotnie kojarzeni byli z bardzo wydajnymi coolerami dla kart graficznych, które oferowały niższe temperatury i lepszą kulturę pracy niż rozwiązania od MSI, ASUSa, GIGABYTE i innych partnerów AMD oraz NVIDII. Obecnie stawiają oni jednak na chłodzenia procesora - powietrzne i wodne - oraz wentylatory. Seria Accelero Xtreme dla GPU nie doczekała się wsparcia dla aktualnych generacji AMD Radeon 6000 czy NVIDIA GeForce RTX 3000.

Arctic Freezer A35 A-RGB to chłodzenie kompatybilne wyłącznie z procesorami z rodziny AMD Ryzen i dedykowanym im gniazdem AMD AM4.

Arctic Freezer x35 A-RGB to seria, w skład której wchodzą dwa bliźniaczo podobne modele - A35 A-RGB oraz i35 A-RGB. Oba oparte są na pojedynczej aluminiowej wieży i czterech ciepłowodach pomalowanych na czarno oraz autorskim wentylatorze 120-milimetrowym z kolorowym podświetleniem i połączonymi łopatkami. Różni jest dołączony zestaw akcesoriów - A35 A-RGB to rozwiązanie dedykowane procesorom od AMD, zaś i35 A-RGB kompatybilne jest tylko z jednostkami od Intela. Rzutuje to również na cenę, a my dzisiaj sprawdzimy tańszy wariant.

Specyfikacja Arctic Freezer A35 A-RGB:

Wymiary (W x S x G) - 158,5 x 133 x 91 mm

Waga - 734 g

Deklarowane TDP - brak danych

Wentylator - jeden 120 x 25 mm

Zakres pracy wentylatorów - od 200 do 1700 RPM

Wydajność wentylatora - brak danych

Materiał radiatora - Aluminium

Obsługiwane gniazda - AMD AM4

Arctic Freezer A35 A-RGB to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 158,5 x 133 x 91 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 734 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi, które pomalowane zostały na czarno. Całość dopełnia autorski wentylator 120-milimetrowy z łożyskiem typu FDB oraz pięcioma łopatkami. Pracuje on z maksymalną deklarowaną prędkością do 1700 RPM przy kulturze pracy do 0,35 sona. Użytkownik ma do swojej dyspozycji kolorowe, adresowalne podświetlenie ledowe. Testowane chłodzenie kompatybilne jest wyłącznie z procesorami AMD Ryzen i gniazdem AMD AM4.