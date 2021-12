Test chłodzenia Corsair iCUE H150i ELITE LCD - Wentylatory z magnetyczną lewitacją oraz ekran IPS to przepis na sukces?

Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat komputery mocno się zmieniły. Kiedyś liczyła się tylko wydajność i cena - kremowo-beżowa obudowa oraz zielony laminat były codziennością. Z czasem konsumenci zaczęli jednak przykuwać coraz większa uwagę do tego jak wygląda ich PC. Obudowy zaczęły się wreszcie od siebie różnic. Również PCB podzespołów zaczęto oferować w wielu różnych kolorach. Później przyszła pora na okna - wpierw z pleksi, a obecnie z hartowanego szkła. Aktualnie zaś panuje szaleństwo na podświetlenie (A)RGB LED. Co będzie następne? Corsair twierdzi, że... dodatkowe ekrany! Dowodem na to ma być wyjątkowy zestaw chłodzenia cieczą typu All in One w postaci Corsair iCUE H150i ELITE LCD.

Autor: Przemysław Banasiak

Corsair to prawdziwy gigant na rynku producentów sprzętu komputerowego. Firma założona została w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych i obecna jest w sklepach na całym świecie. Amerykanie mają w swojej ofercie obudowy, nośniki SSD, moduły RAM, zasilacze, chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące, słuchawki, myszki, klawiatury, monitory, fotele, różne akcesoria, sprzęt do streamingu, elementy do układów LC/WC oraz gotowe zestawy komputerowe. Wszystko to w różnych segmentach cenowych i wydajnościowych, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W połączeniu z agresywnym, nowoczesnym marketingiem i dobrym wsparciem posprzedażowym przysporzyło im to sporo wiernych fanów.

Cechą szczególną Corsair iCUE H150i ELITE LCD są autorskie wentylatory z technologia magnetycznej lewitacji oraz ekran IPS na bloko-pompce.

Jednym z najnowszych produktów firmy Corsair są gotowe zestawy chłodzenia cieczą dla procesorów, a dokładniej seria Corsair iCUE ELITE LCD. Składa się ona z trzech różnych modeli z radiatorem 240-, 360- lub 420-milimetrowym. Ich cechą szczególną są autorskie wentylatory nowej generacji - Corsair ML RGB ELITE; bogate, kolorowe podświetlenie ledowe oraz ekran IPS o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i częstotliwości odświeżania 30 Hz na bloko-pompce. Jest on w pełni konfigurowalny i pozwala na wyświetlanie informacji o temperaturze procesora lub cieczy w układzie; RPM pompki lub wentylatorów; własnej grafiki i animacji oraz wiele, wiele więcej.

Specyfikacja Corsair iCUE H150i ELITE LCD:

Wymiary chłodnicy - 397 x 120 x 27 mm

Długość węży: 380 milimetrów

Wentylator - trzy 120 x 25 mm

Zakres pracy wentylatorów - maksymalnie 2000 (±10%) RPM

Materiał podstawy - miedziana

Materiał radiatora - aluminiowy

Maksymalna głośność - 30,4 dB(A)

Maksymalne ciśnienie statyczne – 2,9 mmH20

My na warsztat weźmiemy dzisiaj model z największym potencjałem pod względem wydajności oraz kompatybilności z obudowami, czyli Corsair iCUE H150i ELITE LCD. Jest to wariant z chłodnicą 360-milimetrową oraz trzema wentylatorami 120-milimetrowymi. Całość zgodna z nowszymi i starszymi procesorami od Niebieskich i Czerwonych, które korzystają z gniazd Intel LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 lub AMD AM4, AM3(+), AM2(+) albo sTRX4 i sTR4. Amerykanie niestety nie zdradzają o jakim maksymalnym TDP mowa, ale jak to w przypadku zestawów All in One bywa, nie powinno być problemu nawet z najcieplejszymi procesorami. Oczywiście zaraz sprawdzimy to sami w skrajnie różnych scenariuszach.