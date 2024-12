Test Endorfy GEM Plus Wireless - Polska myszka, która oferuje sensor z najwyższej półki

Wiosną 2023 roku nasza rodzima marka Endorfy przedstawiła kontynuację wydanej w 2022 roku serii myszek GEM Plus. GEM Plus Wireless oraz GEM Plus Wireless Onyx White - bo właśnie o tych modelach mowa - to lekkie (74 gramy), bezprzewodowe gryzonie o rozdzielczości sensora wynoszącej aż do 26 000 DPI. Producent kieruje te produkty do użytkowników, którzy – poza wysoką jakością – oczekują od sprzętu również niezawodności i błyskawicznych reakcji na komendy. Gryzonie pracują wszak na topowych sensorach PixArt PAW3395 i przełącznikach Kailh GM 8.0. Dziś, na łamach PurePC sprawdzimy tę pierwszą mysz, a więc Endorfy GEM Plus Wireless (tę w kolorze czarnym).

Autor: Ewelina Stój

Powstanie myszki zawdzięczamy armii. Specyficzne potrzeby wojska sprawiły, że wymyślono urządzenie wskazujące nazwane trackballem - zapomnianą alternatywę dla gryzonia. Pomimo podobnej funkcjonalności, umożliwiającej określanie pozycji na osiach X i Y, odbywa akcesoria diametralnie różnią się budową, bowiem trackball posiada zewnętrzną kulkę, natomiast konkurent wewnętrzny mechanizm. Warto jeszcze przypomnieć, że prekursora obecnie używanych myszek zaprezentowała firma Telefunken w latach 60-tych XX wieku, ale koncepcję opracowała dwójka naukowców ze Stanford Research Institute (Bill English i Douglas Engelbart). Prawdziwa kariera tego urządzenia rozpoczęła się jednak w momencie, gdy systemy operacyjne zaczęły otrzymywać nakładki graficzne. Dziś, po latach na rynku mamy już całe zatrzęsienie tych urządzeń, a jedną z propozycji celowaną w graczy jest właśnie Endorfy GEM Plus Wireless.

ENDORFY GEM Plus Wireless ito myszka pracująca na topowym sensorze PixArt PAW3395 i switchach Kailh GM 8.0. Możemy też liczyć na wysoką jakość wykonania oraz ultra niskie opóźnienia.

Mysz Endorfy GEM Plus Wireless łączy się z komputerem poprzez bezprzewodowe łącze 2.4 GHz, dzięki czemu oczekuje się, iż będzie ona pracować stabilnie i bez opóźnień. A jeśli chodzi o ładowanie akumulatora, to czynność ta zajmuje około 2 godzin – wystarczy podpiąć myszkę do komputera dołączonym do zestawu przewodem ze złączem USB typu C. Co ważne, – GEM Plus Wireless możne działać także w trakcie ładowania. To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych osób, którym zdarza się zapomnieć o podładowaniu myszki przed pracą albo wspólną grą ze znajomymi. Model może pochwalić się wzmocnioną obudową wykonaną w technologii Double Shot. Dzięki temu mysz jest praktycznie nieścieralna. Producent zapewnia, że przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu gryzoń ma przed sobą długie lata wirtualnych potyczek.

Endorfy GEM Plus Wireless SteelSeries Aerox 3 Onyx Wireless Łączność 2.4 GHz / USB 2.4 GHz / Bluetooth / USB Czas pracy na baterii brak danych 200 godzin Sensor PixArt PAW 3395 SteelSeries TrueMove Air Zakres DPI 400-26000 DPI 100-18000 DPI Przełączniki Kailh GM 8.0 / 80 mln kliknięć SS Golden Micro / 80 mln kliknięć Liczba przycisków 6 Przyciski programowalne 6 Przycisk Sniper Nie Podświetlenie Tak Odświeżanie 1000 Hz Obciążniki Nie Oprogramowanie Tak Wymiary 126 x 66 x 38 mm 120 x 58 x 22 mm Waga 74 gramy 68 gramów Przewód 160 cm / Tekstylny oplot Aktualnie najniższa cena ~370 zł ~300 zł

Zanim przejdziemy do kluczowych elementów recenzji, warto jeszcze wspomnieć słowem o zamontowanym tu sensorze PixArt PAW3395, który dostarcza nie tylko bardzo wysokich rozdzielczości, ale oferuje także możliwość zmiany parametru LOD (czyli wysokości na jakiej myszka przestaje odczytywać położenie po podniesieniu jej w górę) na 1 lub 2 mm. Całość trzyma się na profilowanych ślizgaczach wykonanych z PTFE o bardzo niskim (jak sugeruje producent) współczynniku tarcia, co skutkuje łatwym sterowaniem i zwiększa szanse na celne strzały. Na koniec warto wspomnieć o regulowanym podświetleniu ARGB. Iluminacje te można oczywiście skonfigurować za pomocą dedykowanego oprogramowania, co dokładnie omówimy na czwartej podstronie niniejszej recenzji.