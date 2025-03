Test obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 501 DX - Czyli Pure Base 501 Airflow plus dodatkowy wentylator i listwy ARGB

Mijające miesiące w firmie be quiet! upłynęły pod szyldem aktualizacji portfolio, obejmującego głównie systemy chłodzenia, wentylatory, zasilacze i obudowy. Ostatniej kategorii na łamach PurePC poświęciliśmy najwięcej miejsca, wszak niedawno recenzowaliśmy be quiet! Light Base 900 DX, później be quiet! Pure Base 501 Airflow Window, natomiast dzisiaj przyjrzymy się najnowszemu be quiet! Pure Base 501 DX. Chociaż opisywana nowość nie przynosi większej rewolucji, stanowi ważne wydarzenie z jednego powodu - zastąpi na stanowisku szalenie popularny model be quiet Pure Base 500 DX. Bohater recenzji bazuje na szkielecie be quiet! Pure Base 501 Airflow, ale otrzymała kolejny wentylator i listwy ARGB.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Be quiet! Pure Base 501 DX jest kolejnym wariantem modelu Pure Base 501, któremu dodano trzeci 140 mm wentylator i podświetlane ARGB listwy.

Be quiet! Pure Base 501 DX rozszerza rodzinę obudów komputerowych klasy midi-tower, która dotychczas obejmowała trzy modele bazujące na wspólnym szkielecie. Pierwszym jest standardowy Pure Base 501 posiadający jednolity front i obydwa boczne skrzydła, zapewniające dodatkowe wytłumienie dzięki obustronnym matom bitumicznym. Drugi to Pure Base 501 Airflow z siateczkowym frontem i pełnymi bocznymi panelami, które również posiadają warstwę tłumiącą dźwięki. Trzeci to recenzowany wcześniej Pure Base 501 Airflow Window, cechujący się siateczkowym frontem i prawym skrzydłem wykonanym z hartowanego szkła, natomiast lewemu jednolitemu bokowi pozostawiono maty bitumiczne. Be quiet! Pure Base 501 DX okazuje się zatem czwartą odmianą, aczkolwiek nie ostatnią, bowiem równocześnie debiutuje jeszcze Pure Bas 501 LX, który jako jedyny w rodzinie otrzymał podświetlane wentylatory Light Wings LX.

be quiet!

Pure Base 501 Airflow be quiet!

Pure Base 501 DX be quiet!

Pure Base 500 FX Wymiary 463 x 450 x 231 mm 463 x 450 x 231 mm 463 x 450 x 232 mm Waga 7.2 kilograma 7.8 kilograma 8.0 kilogramów Front Siatka Siatka Siatka Materiały Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 1x USB-A / 1x USB-C Format płyt ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX Zatoki 2.5" 5 5 5 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 369 mm 369 mm 369 mm Długość PSU 200 mm 200 mm 225 mm Wysokość coolera 178 mm 178 mm 190 mm Fabryczne wentylatory 2x 140 mm 3x 140 mm 3x 120 / 1x 140 mm Miejsc na wentylatory 6 6 6 Kontroler obrotów - - Tak AiO Front / Góra 360 / 240 mm 360 / 240 mm 360 / 240 mm Wyciszenie Lewy bok Lewy Bok Cecha specjalna - ARGB ARGB Cena 459 zł 519 zł 599 zł

Obudowa be quiet! Pure Base 501 DX względem modelu Pure Base 501 Airflow przeszła kosmetyczne zmiany, wykorzystuje bowiem identyczną podstawę i wszystkie zaprezentowane wcześniej rozwiązania. Zasadniczo wprowadzono dwie istotne zmienne, gdzie pierwszą widać natychmiast - frontowy panel oprócz siateczkowej struktury posiada także podświetlane paski ARGB. Kolejną jest dołożenie trzeciego 140 mm wentylatora Pure Wings 3, fabrycznie umieszczonego w tylnej części górnej pokrywy. Obudowa będzie dostępna wyłącznie w powyższej konfiguracji także w białej kolorystyce. Cena startowa wynosi 519 złotych. Można zauważyć, że ciągle brakuje połączenia podświetlanego frontu i wentylatorów, wzorem be quiet! Pure Base 500 FX, ponieważ Pure Base 501 LX poszedł w trochę innym kierunku. Jednak czy rodzina zostanie ponownie poszerzona w najbliższym czasie trudno zgadywać.