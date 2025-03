The Elder Scrolls V: Skyrim - gra Bethesdy otrzymała Krein, interesującego nowego moda z fabułą o rozmiarach DLC

Modyfikacje do gier Bethesdy to coś absolutnie oczywistego. Powodów jest wiele, w tym ogromne światy pozwalające na wiele interpretacji, inspirujące kolejne pokolenia graczy. Z drugiej strony, bardzo często moderzy po prostu chcą przy tym naprawić błędy czy niedopracowane elementy. W każdym razie niezależnie od tego, czy mówimy o serii Fallout, czy The Elder Scrolls, jest tego naprawdę dużo. Ostatnio zaś na horyzoncie pojawił się wart uwagi projekt.

Krein to modyfikacja do The Elder Scrolls V: Skyrim, która swoim rozmachem dorównuje wielu niemałym rozszerzeniom.

Fani The Elder Scrolls otrzymują sporo jesiennych atrakcji. Już za kilka dni na przykład pojawi się przygotowany przez fanowską społeczność obiecujący pierwszy polski dubbing Morrowinda. W ostatnich dniach nie próżnował też zespół Digital Serpent, zajmując się Skyrimem, pomimo kilkunastu lat od premiery cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem sceny moderskiej. Znajdujący się na Nexus Mods Krein to nie byle jaki projekt, bowiem swoimi rozmiarami dorównuje takim rozszerzeniom, jak choćby Dragonborn.

Esencją Krein jest rozwiązywanie zagadek i toczenie taktycznych RPG-owych starć. Rozmach modyfikacji może imponować - zwłaszcza, że jej twórcy postarali się na przykład o własną ścieżkę dźwiękową, do tego możemy cieszyć się z rozlicznych sztuk różnorodnego oręża i pancerza. Tym samym bez większych obaw można go wstępnie zaliczyć w poczet najciekawszych modów, które potencjalnie umilą czekanie na szóstą część The Elder Scrolls. Inna sprawa, że nim dojdzie do premiery tej ostatniej, przemknąć może jeszcze wiele takich przedsięwzięć.

Źródło: DSOGaming