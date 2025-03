The Elder Scrolls III: Morrowind - długo wyczekiwany polski dubbing nadciąga. Oto najnowszy zwiastun atrakcji

Mijają lata, a trzecia odsłona legendarnej serii gier RPG w dalszym ciągu posiada mnóstwo zwolenników, nierzadko przyciągając także młodsze osoby. I to wszystko pomimo faktu, że Bethesda z sukcesem wypuściła Obliviona, Skyrima, a wreszcie The Elder Scrolls Online, który po kiepskim starcie znakomicie sobie radzi na rynku i otrzymuje kolejne rozszerzenia. Teraz z kolei polscy fani otrzymają nie lada okazję na ogrania klasyka z dubbingiem.

15 listopada o godzinie 20:00 czasu polskiego The Elder Scrolls: Morrowind otrzyma specjalnie przygotowany przez fanów polski dubbing.

Polski dubbing w grach ma całkiem niezłą historię i zaraża nostalgią niczym dubbing w dawnych animacjach Disneya. Szczególnie mile wspomina się ten aspekt w takich pozycjach, jak Baldur's Gate, czy oczywiście serii Gothic, która pomimo swoich wad kupiła rzesze polskich graczy właśnie znakomicie dobranymi głosami rodzimych aktorów, z Jackiem Mikołajczakiem na czele. Teraz wygląda na to, że dołączyć do nich może i Morrowind. Oczywiście to wszystko z pewnym opóźnieniem, ale jednak zapowiada się całkiem atrakcyjnie.

Grupa Polskie Khajiity poświęciła ponad półtora roku na sprawienie, by postacie z The Elder Scrolls III: Morrowind przemówiły po polsku. Jednym z głównych celów było sprawienie, by ich interpretacja nie odbiegała zbyt mocno od znakomitego oryginału. Co istotne, w przedsięwzięciu nie brali udziału byle amatorzy, jako że znalazło się miejsce chociażby dla osób pracujących uprzednio nad Kronikami Myrtany. W następnej kolejności ma paść na Obliviona. Na razie zaś możecie rzucić okiem na najświeższy zwiastun:

Źródło: Polskie Khajiity (Youtube)