The Elder Scrolls VI - skończono przedprodukcję gry, ale premiera to wciąż perspektywa kilku lat

Bethesda Game Studios koncentruje się w tej chwili przede wszystkim na grze Starfield. Choć premiera tytułu jest już bardzo bliska, to zapewne sporo pracy będzie także przy opracowywaniu i wydawaniu poprawek oraz potencjalnych dodatków DLC. W 2018 roku zapowiedziano jednak także nową odsłonę cyklu The Elder Scrolls. Prace nad grą postępują, ale wielu graczy jest rozczarowanych faktem, że jej premiera to jeszcze kwestia kilku lat.

Pete Hines zapowiedział w wywiadzie, że upłynie jeszcze kilka lat zanim poznamy szczegóły dotyczące The Elder Scrolls VI. Prace nad grą jednak postępują, ponieważ zakończono etap przedprodukcji.

Pete Hines, szef działu wydawniczego Bethesdy, udzielił ostatnio wywiadu hiszpańskiemu serwisowi Vandal. Z jego wypowiedzi wynika, że wreszcie zakończył się proces przedprodukcyjny The Elder Scrolls VI. Jak wiadomo, wszystkie gry z serii cechują się rozbudowanym światem, zatem nie należy niestety spodziewać się, że premiera kolejnej odsłony cyklu nastąpi w niedalekiej przyszłości. Pete Hines rozwiał także nadzieje odnośnie tego, że wkrótce poznamy bliższe szczegóły na temat tego tytułu. Konkrety dotyczące TES VI zostaną ujawnione dopiero kilka lat po premierze Starfielda.

Nieco dłużej przyjdzie nam oczywiście poczekać na debiut gry, ale raczej wątpliwe jest, by produkcja przedłużyła się aż do kilkunastu lat. Jak twierdzi Hines, TES VI jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju, dobrze jednak, że zakończono już przynajmniej fazę koncepcyjną. Wcześniej na temat kolejnej odsłony cyklu wypowiadał się także Phil Spencer z Microsoftu. Według jego słów, debiut TES VI to perspektywa co najmniej pięciu lat i nie jest wykluczone, że gra trafi dopiero na konsole kolejnej generacji. Fani serii będą zatem musieli uzbroić się w dużo cierpliwości. Todd Howard, dyrektor i producent Bethesda Game Studios, kilka dni temu przyznał z kolei, że ogłoszenie prac nad TES VI w 2018 roku odbyło się ze zbyt wielką pompą, w rezultacie czego zbytnio rozbudzono nadzieje graczy na szybką premierę gry.

Źródło: Gamespot