Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – nowy materiał od twórców, poświęcony sylwetce głównej postaci

Bardzo trudno jest wierzyć w projekty, które po drodze mają tyle problemów - nawet jeżeli mówimy o tak kultowej marce. Zmiany konceptu, a nade wszystko rotacja kolejnych studiów zajmujących się grą to nigdy nie są dobre rokowania na przyszłość. Z pewnością plusem aktualnego stanu rzeczy jest wyjątkowo otwarte podejście zespołu mającego docelowo zamknąć temat. Ostatnio zaś dostaliśmy nowy wpis ze strony, na której zwyczajowo publikują te informacje.

Twórcy przedstawili nieco dokładniej sylwetkę starszego wampira, którym zagramy w Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.

The Chinese Room robi dobrą minę do złej gry, ale bynajmniej nie ma optymizmu w kontekście ich projektu. I nie chodzi jedynie o ponownie przełożoną premierę. Nowsze materiały prezentujące grę robią coraz gorsze wrażenie i w zasadzie pewne jest, że czeka nas mniejszy bądź większy downgrade względem punktu wyjścia. Nie tak znowu dawno temu nawet wydawcy z Paradox wyrazili zniechęcenie tematem i Bloodlines będzie ostatnią pozycją z uniwersum - a przynajmniej aż do ewentualnej sprzedaży praw. Ale twórcy nie odpuszczają, raz za razem informując graczy czy to o postępach, czy zdradzając trochę faktów o fabule, mechanikach bądź klanach. W tym konkretnym przypadku mowa o postaci, w którą wciela się gracz.

Phyre - bądź, jak kto woli, Nomad - rozpoczyna swoją przygodę w Seatlle. Budzi się cały obolały i z niewiadomych względów niezwykle osłabiony, a ostatnimi rzeczami, jakie pamięta, jest "czyjś uśmiech i przeszywający ból w klatce piersiowej", doświadczone jeszcze na początku XX wieku w Tunezji. O takich jak on zdążyły się już utrwalić legendy. Podboje, spektakularne masakry, wreszcie upadek. Jakkolwiek piętno, jakie Phyre i jemu podobni zostawili w świecie wampirów, jest ogromne, pamięć o nim przybiera bardzo różne formy - gracz także decyduje, jak jego postać będzie to interpretowała, jak pamięta swoje przeszłe, niezwykle długie życie. Ma to zbudować pomost pomiędzy stworzeniem mocno ukształtowanego bohatera - w przeciwieństwie do np. pierwszego Bloodlines, gdzie graliśmy "czystą kartą", do niedawna przypadkowym, anonimowym śmiertelnikiem - a pozostawieniem nam miejsca na opowiedzenie własnej historii. Brzmi to nieźle, acz wciąż brakuje dokładnej daty premiery. Jeszcze pod koniec stycznia doczekamy się za to kolejnego wpisu od The Chinese Room, tym razem na temat szeroko pojętej walki.

