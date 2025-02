Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – prezentacja stylów walki. Ataki z ukrycia, otwarte konfrontacje i stawianie na narrację

Druga odsłona kultowej gry z 2004 roku jest powracającym tematem od dobrych kilku lat. Ciągłe problemy ze zmianami studiów pracujących nad projektem na czele i w konsekwencji cykliczne przerzucanie daty premiery raczej nie napawają nikogo optymizmem. Ale obecnie wampirami zajmuje się The Chinese Room, które przynajmniej wydaje się móc doprowadzić przedsięwzięcie do końca. Oni także dla odmiany otwarcie dzielą się chociaż niektórymi postępami.

Deweloperzy ukazali tym razem trzy główne strategie, jeżeli chodzi o walkę w Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.

Na stronie Paradox Interactive, gdzie regularnie pojawiają się wpisy od zespołu The Chinese Room, zawitał nowy zestaw informacji. Po między innymi omówieniu rodzaju grywalnej postaci czas na obiecane już wcześniej przyjrzenie się mechanikom walki. Jak można było już wcześniej zaobserwować ze strzępków gameplayu, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 będzie silnie nawiązywać do klasyki, starając się zaimplementować zróżnicowany system walki z pierwszej części. Aby tego dokonać, twórcy oprą ten aspekt rozgrywki na trzech filarach.

Pierwszy z nich określony został jako Strategic Stalker. Na ogół wykorzystuje on wampirze zdolności, w tym swojego rodzaju magię krwi, do zadecydowania o wyniku starcia zanim ono na dobre się rozpocznie. Jak wynika z wpisu, przypomina to trochę skradankowe wybiegi znane czy to z Dishonored, czy gier z serii Fallout i The Elder Scrolls przy odpowiednio nakierowanych buildach. Następnie wymieniono Action Brawlera. Tutaj mamy klasyczne otwarte, agresywne podejście, gdzie kluczem jest wykorzystanie ofensywnych zdolności klanu czy szybki refleks. Styl ma nawiązywać do God of Wara, Shadow of Mordor i Elden Ring. Dla osób preferujących urozmaicone podejście sugeruje się mieszanie wyżej wymienionych taktyk.

No i jest jeszcze Narrative Adventure, docelowo bezpośrednio już nawiązujący do tradycji pierwszej części styl. Ważniejsza jest tu eksploracja i stawianie na budowanie charakteru postaci, bez konieczności wgłębiania się w walkę. Jak tłumaczą członkowie The Chinese Room, to zaledwie archetypy, których poszczególne cechy można rozbudowywać i łączyć z innymi, generując unikalne podejście do rozgrywki. Na papierze brzmi to całkiem intrygująco, ale pytanie oczywiście, czy wymienione mechaniki zostaną na przykład odpowiednio zbalansowane. W każdym razie przygotowany zostanie jeszcze jeden "odcinek" relacji z prac nad Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, koncentrujący się na ukazaniu specyfiki Świata Mroku.

Źródło: Paradox Interactive