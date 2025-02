MSI przechodzi na zieloną stronę mocy. Karty graficzne tej firmy oparte będą na układach od NVIDII, a nie AMD

Jedną z bardziej rozpoznawalnych firm w segmencie niereferencyjnych kart graficznych jest MSI. W ostatnim czasie można było zauważyć, że marka w głównej mierze skupia się na układach graficznych od NVIDII, a nie AMD. Niedługo później ze sklepów zaczęły znikać modele tego przedsiębiorstwa oparte na serii AMD Radeon RX 7000. Ostatecznie firma MSI potwierdziła, że jej priorytetem w przypadku kart graficznych jest NVIDIA, choć nie oznacza to końca współpracy z AMD.

Dla MSI kluczowym graczem w segmencie kart graficznych jest NVIDIA, więc przyszłe niereferencyjne modele tej marki będą się w głównej mierze opierać na układach od Zielonych. AMD nadal jest ważne dla firmy, ale tylko w przypadku płyt głównych.

Dość łatwo można dostrzec, że niereferencyjne karty graficzne od MSI ze wspomnianej serii AMD Radeon RX 7000 są po cichu wycofywane ze sklepów, a dodatkowo zapowiedziane przez tę firmę modele oparte na układach AMD Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT nigdy nie pojawiły się ostatecznie na rynku. Natomiast jeśli cofniemy się do okresu premiery układu graficznego AMD Radeon RX 7900 XTX, to zauważymy, że MSI wprowadziło do sprzedaży swój niereferencyjny model dopiero dwa miesiące później. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na to, ile kart graficznych od MSI opartych na układach NVIDIA GeForce RTX z serii 40 pojawiło się na rynku w stosunku do tych z linii AMD Radeon RX 7000 - analogicznie jest to 147 do... 4 modeli.

Did I miss this story? MSI has been completely removed from AMD's Radeon 7000 series, all existing products have been discontinued and they never released a 7700 XT/7800 XT. This all seems to have happened very quietly. — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) April 26, 2024

Redaktorzy z portalu technologicznego Hardwareluxx postanowili zwrócić się bezpośrednio do MSI, aby się dowiedzieć, czy firma faktycznie rezygnuje ze współpracy z AMD. W odpowiedzi otrzymali takie słowa: "Jeśli chodzi o karty graficzne, to na ten moment skupiamy swoją uwagę w większej mierze na układach RTX. Natomiast współpraca z AMD jest dla nas kluczowa i niezwykle ważna. Dostrzegamy znaczący rozwój, szczególnie w aspekcie płyt głównych". Wychodzi więc na to, że w najbliższej przyszłości nie powinniśmy oczekiwać zbyt wielu niereferencyjnych kart graficznych od MSI, które byłyby oparte na układach od AMD. Od dłuższego czasu to właśnie NVIDIA jest dla tej firmy ważniejsza, co potwierdzają również słowa przedstawicieli MSI.

