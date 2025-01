Test kart graficznych AMD Radeon RX 7800 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4070 - Wydajność bliska AMD Radeon RX 6900 XT

Długo czekaliśmy na kolejne karty graficzne wykorzystujące architekturę RDNA 3, bo chociaż w międzyczasie pojawi się AMD Radeon RX 7600, najbardziej brakowało przedstawicieli średniego segmentu - pełnoprawnych następców AMD Radeon RX 6700 XT oraz Radeon RX 6800. Dzisiaj czekanie dobiegło jednak końca, ponieważ do sprzedaży nareszcie wchodzą modele AMD Radeon 7800 XT i Radeon 7700 XT. Pierwszy z wymienionych to bezpośredni konkurent NVIDIA GeForce RTX 4070, którego zamierza pokonać nie tylko czystą wydajnością, ale również mocniejszym podsystemem pamięci. Jeśli zostałoby to doprawione jeszcze odpowiednio skalkulowaną ceną, wówczas zrobiłoby się naprawdę ciekawie...

Autor: Sebastian Oktaba

AMD RDNA3 jest architekturą wykorzystującą chiplety zamiast monolitycznego kawałka krzemu, korzystającą z dwóch segmentów - głównego GCD (Graphics Compute Die) oraz pomniejszych MCD (Memory Cache Die). Pierwszy to rdzeń graficzny zawierający bloki Compute Units (CU), integrujący wszystkie jednostki obliczeniowe, natomiast pozostałe zawierają kontrolery pamięci GDDR6 oraz moduły Infinity Cache. Całość połączono bardzo szybkim wewnętrznym interfejsem, aby wyeliminować ewentualnie opóźnienia. Dlaczego? Cóż... Niższe litografie są coraz droższe, dlatego oddzielenie elementów newralgicznych od drugorzędnych ekonomicznie wydaje się uzasadnione. Sama architektura RDNA3 rozwija założenia RDNA2 wprowadzając szereg usprawnień m.in. optymalizację jednostek wykonawczych, poprawę wydajności w śledzeniu promieni czy zwiększenie przepustowości podsystemu pamięci. Wprowadzono także obsługę najnowszych standardów i formatów wyświetlania obraz (DisplayPort 2.1) oraz wydzielono jednostki AI Accelerators, których faktycznie zastosowanie pozostaje jeszcze otwarta kwestią. Więcej o dokonanych zmianach przeczytacie na kolejnej stronie recenzji.

AMD Radeon RX 7800 XT pod względem specyfikacji przypomina AMD Radeon RX 6800, ale wydajnością zbliżą się do Radeon RX 6900 XT. Cena w dolarach to natomiast uderzenie w kierunku GeForce RTX 4060 Ti 16 GB.

Rdzeń NAVI 32 XT będący sercem AMD Radeon RX 7800 XT został mocno okrojony względem mocniejszych modeli, wypada również znacznie słabiej od liderów poprzedniej generacji, będąc niemalże stuprocentowym bliźniakiem AMD Radeon RX 6800. Identyczna jest bowiem konfiguracja wszystkich podstawowych jednostek (3840 / 240 / 96 / 60), natomiast jedyna nowość to obecność 120 jednostek AI. Zmniejszono także o połowę rozmiar Infinity Cache (128 MB Gen1 → 64 MB Gen2). Trzeba przyznać, że papierowa specyfikacja AMD Radeon RX 7800 XT raczej nie wygląda zachwycająco, aczkolwiek GPU zajmuje ponad 30% mniejszą powierzchnię przy podobnej ilości tranzystorów. Oczekiwanego wzrostu wydajności należy upatrywać w usprawnieniach architektury RDNA 3, częściowo związanych z niższym procesem technologicznym oraz wyższymi taktowaniami. Widoczna jest również gigantyczna przepaść w specyfikacji względem AMD Radeon RX 7900 XT, gdzie pomiędzy tymi modelami spokojnie zmieściłaby się przynajmniej jeszcze jedna karta graficzna. Co ciekawe, pomimo niższej litografii, współczynnik TDP okazuje się wyższy od bliźniaczego AMD Radeon RX 6800.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7800 XT RX 6800 Architektura RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 2.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX NAVI 31 XT NAVI 32 XT NAVI 21 XTX Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 533 mm² 495 mm² 346 mm² 520 mm² Tranzystory 58 mld 58 mld 28 mld 27 mld Jednostki SP 6144 5376 3840 3840 Jednostki TMU 384 336 240 240 Jednostki ROP 192 192 96 96 Jednostki RT 96 84 60 60 Jednostki AI 192 168 120 - Taktowanie bazowe 2269 MHz 2025 MHz 2025 MHz 1700 MHz Taktowanie boost 2499 MHz 2394 MHz 2430 MHz 2105 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 19500 MHz 16000 MHz Ilość pamięci 24 GB 20 GB 16 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 960 GB/s 800 GB/s 620 GB/s 512 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 355 W 315 W 263 W 250 W Cena startowa 999 USD 899 USD 499 USD 579 USD

Zauważalnemu wzrostowi uległy rzeczywiste taktowania układu graficznego, wynoszące w opisywanym przypadku 2025 MHz, jednak realnie sięgające 2300 MHz nawet pod maksymalnym obciążeniem (wartość jest zależna m.in. od rozdzielczości). Dodatkowe megaherce z pewnością znajdą przełożenie na wydajność. Podsystem pamięci nie przeszedł większej metamorfozy względem poprzedników, nadal oferując 16 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Wartość jest oczywiście odpowiednia i wyprzedza konkurencyjne rozwiązania. Zwiększeniu uległa natomiast częstotliwość pracy modułów, które osiągają teraz 19500 MHz owocujące przepustowością 620 GB/s. Cena startowa AMD Radeon RX 7800 XT wynosi 499 dolarów, podobnie jak niesławnego NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, którego można znaleźć w sklepach za 2400 złotych. Gdyby faktycznie AMD Radeon RX 7800 XT kosztował w okolicach 2500 złotych, moglibyśmy mówić o mocnym uderzeniu, które poważnie podkopałoby pozycję NVIDII, jednak czy sytuacja będzie wyglądała równie kolorowo w rzeczywistości, przekonamy się dopiero w podsumowaniu...