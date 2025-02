Intel Core i5-13600K vs AMD Ryzen 7 7800X3D - Test procesorów z szybkimi pamięciami DDR5 Kingston Fury RGB

AMD Ryzen 7 7800X3D i Intel Core i5-13600K to procesory będące obiektem zainteresowania wielu wymagających graczy, poszukujących wprawdzie bardzo wysokiej wydajności, ale unikających najdroższych topowych modeli. Zamiast pakować pieniądze w dodatkowe rdzenie można przecież zainwestować w szybszą pamięć operacyjną albo kartę graficzną. Zastanawialiście się która platforma byłaby wówczas lepsza? Gdyby wziąć wspomniane procesory, najszybszy stabilny RAM, dołożyć ewentualny overclocking i sprawdzić finalną wydajność maksymalnie dopieszczonego zestawu? Dzisiaj zobaczycie takie porównanie, obejmujące rozdzielczości 1920x1080, 2560x1440 i 3840x2160, a wszystko na podkręconym GeForce RTX 4090.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy od fundamentów niniejszego porównania, ponieważ nie będzie to klasyczne zestawienie, gdzie procesorom stwarzam identyczne warunki. Taki scenariusz występuje przecież w zwykłych premierowych testach i byłby najzwyklejszą powtórką z rozgrywki. Tutaj mówimy natomiast o porównaniu uwzględniającym słabsze oraz mocniejsze strony każdej platformy, których całokształt wpływa na wyniki końcowe. Dlatego rozpatrujcie to porównanie w zupełnie innych kategoriach. Punktem wyjścia są oczywiście wyniki na ustawieniach fabrycznych procesorów, którym towarzyszą najbardziej standardowe pamięci DDR5 Kingston Fury pracujące z taktowaniem 5200 MHz CL38-38-38. Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak dopiero kiedy zaczniemy optymalizować platformy, a zapewne wiecie, że możliwości Intel Core i5-13600K oraz AMD Ryzen 7 7800X3D pod wieloma względami znacząco się różnią. Dotyczy to zwłaszcza potencjału podkręcania i obsługi wyższych taktowań pamięci RAM DDR5. Wszystkie miejsca testowe będą oczywiście procesorowe, a pomiary obejmują także wyniki 1% LOW.

Dziś w menu porównanie Intel Core i5-13600K vs AMD Ryzen 7 7800X3D z szybkimi pamięciami Kingston Fury Renegade RGB, a wszystko doprawione GeForce RTX 4090, aby oddalić widmo bottlenecka. Smacznego!

Platforma Intel LGA1700 z procesorem Intel Core i5-13600K jest znacznie bardziej wymagająca od konkurenta, ponieważ pozwala na overclocking za pomocą odblokowanego mnożnika. Procesor posiada również dwa rodzaje rdzeni (E-Core / P-Core), które zostały ustawione na wartościach 5700 / 4500 MHz przy napięciu 1.3V. Warto jeszcze wspomnieć, że jedynie P-Core obsługują Hyper-Threading, co częściowo podwaja ilość obsługiwanych wątków. Zupełnie inaczej wygląda też kwestia współpracy z modułami DDR5, bowiem Intel w przeciwieństwie do AMD pozwala wykorzystać zestawy o bardzo wysokich częstotliwościach. Pamięci działają oczywiście w trybie Gear2, gdzie wbudowany w procesorze kontroler osiąga połowę taktowania modułów. Na potrzeby testów po podkręceniu wziąłem zestaw 2x 16 GB Kingston Fury Renegade RGB 7200 MHz CL38, który ustabilizowałem na wartości 7600 MHz, jednocześnie obniżając bazowe opóźnienia do poziomu 36-44-44 (dalsze timingi także zostały zoptymalizowane).

Intel DEF Intel OC AMD DEF AMD OC Procesor Core i5-13600K Core i5-13600K Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7800X3D Taktowanie 3.9-5.1 / 2.6-3.5 GHz 5700 / 4500 MHz 4.2-5.0 GHz 4.4-5.1 GHz Konfiguracja 6(P)R + 8(E)R / 20W 6(P)R + 8(E)R / 20W 8R / 16W 8R / 16W Mnożnik Odblokowany Odblokowany Zablokowany Zablokowany Pamięć RAM 2x 16 GB DDR5 2x 16 GB DDR5 2x 16 GB DDR5 2x 16 GB DDR5 Ustawienia RAM 5200 MHz CL38 7600 MHz CL 36 5200 MHz CL38 6200 MHz CL 30 Karta graficzna GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4090 Płyta główna ASUS Z790 Apex ASUS Z790 Apex MSI X670E ACE MSI X670E ACE Chłodzenie CPU Endorfy Navis F360 Endorfy Navis F360 Endorfy Navis F360 Endorfy Navis F360

AMD Ryzen 7 7800X3D ma zablokowany mnożnik, więc podkręcanie oparłem na funkcjach PBO i Curve Optimizer wbudowanych w aplikację Ryzen Master, jak również podniesieniu eCLK do poziomu 103.5 MHz (asynchronicznie). System wytrzymywał nawet 105 MHz, jednak wówczas stabilność blokują pamięci, których limitem na platformie AM5 okazało się 6200 MHz. Dzielniki RAM można ustawiać co 200 MHz, dlatego zdecydowałem, że zamiast 80 MHz na procesorze, wolę 200 MHz więcej na pamięciach. Względem ustawień fabrycznych udało się wydusić ~150 MHz, procesor w grach osiągał 4950-5050 MHz, podczas gdy wcześniej były to wartości 4850-4900 MHz. Dodam jeszcze, że FCLK po podkręceniu było podniesione do 2133 MHz. Platforma AM5 otrzymała pamięci DDR5 2x 16 GB Kingston Fury Renegade 6400 RGB MHz CL32, które finalnie pracowały z ustawieniami 6200 MHz CL30-36-36. Moduły potrafiły więcej, jednak w tych okolicznościach przyrody optymalizacje musiały pójść w kierunku opóźnień.