Test karty graficznej ASUS Radeon RX 7700 XT TUF Gaming - Chłodna i cicha, jednak czy jest szybsza od GeForce RTX 4060 Ti 16 GB?

Obok karty graficznej AMD Radeon RX 7800 XT, której dokładny test oczywiście znajdziecie na naszym łamach, dzisiaj debiutuje również odrobinę słabsza odmiana RDNA 3. Wielu zapewne z niecierpliwością czekało na formalnego następcę AMD Radeon RX 6700 XT, który ostatnimi czasy należał do najchętniej wybieranych układów, toteż nie przedłużając zapraszam na premierowy test AMD Radeon RX 7700 XT. Naszą redakcję tym razem odwiedziła nie wersja referencyjna, ale prawdopodobnie najlepsza autorska konstrukcja w postaci ASUS Radeon RX 7700 XT TUF Gaming OC. Jeśli szukacie wzorowo wykonanego, cichego i jednocześnie chłodnego Radeona, to prezentowana konstrukcja ma szanse spełnić wszystkie wymagania.

Autor: Sebastian Oktaba

AMD RDNA3 jest architekturą wykorzystującą chiplety zamiast monolitycznego kawałka krzemu, korzystającą z dwóch segmentów - głównego GCD (Graphics Compute Die) oraz pomniejszych MCD (Memory Cache Die). Pierwszy to rdzeń graficzny zawierający bloki Compute Units (CU), integrujący wszystkie jednostki obliczeniowe, natomiast pozostałe zawierają kontrolery pamięci GDDR6 oraz moduły Infinity Cache. Całość połączono bardzo szybkim wewnętrznym interfejsem, aby wyeliminować ewentualnie opóźnienia. Dlaczego? Cóż... Niższe litografie są coraz droższe, dlatego oddzielenie elementów newralgicznych od drugorzędnych ekonomicznie wydaje się uzasadnione. Sama architektura RDNA3 rozwija założenia RDNA2 wprowadzając szereg usprawnień m.in. optymalizację jednostek wykonawczych, poprawę wydajności w śledzeniu promieni czy zwiększenie przepustowości podsystemu pamięci. Wprowadzono także obsługę najnowszych standardów i formatów wyświetlania obraz (DisplayPort 2.1) oraz wydzielono jednostki AI Accelerators, których faktycznie zastosowanie pozostaje jeszcze otwarta kwestią. Więcej o dokonanych zmianach przeczytacie na kolejnej stronie recenzji.

Jeśli szukacie wzorowo wykonanego, cichego i jednocześnie chłodnego Radeona, to ASUS Radeon RX 7700 XT TUF Gaming OC będzie prawdopodobnie faworytem w walce o Wasze portfele.

Pierwsze co zwraca uwagę podczas przeglądania specyfikacji, to relatywnie nieduża różnica między rdzeniami NAVI 32 napędzającymi obydwie karty graficzne. AMD Radeon RX 7900 XT i Radeon 7900 XTX dzieliła zdecydowanie większa przepaść, natomiast tutaj redukcje ograniczono do zaledwie sześciu bloków CU. Progres względem AMD Radeon RX 6700 XT wyrażony w jednostkach obliczeniowych okazuje się znaczny (2560 / 160 / 64 / 40), a producent dorzucił AMD Radeon RX 7700 XT także 108 jednostek AI. Zredukowano jednak 96 MB pamięci Infinity Cache do wartości 48 MB, chociaż w ramach rekompensaty druga generacja bufora powinna być bardziej efektywna pomimo mniejszego rozmiaru. Układ graficzny AMD Radeon RX 7700 XT zajmuje niemal identyczną powierzchnię jak poprzednik, ale skrywa dodatkowe 11 mld tranzystorów, co powinno znaleźć przełożenie na wzrost wydajności. Swoje dokładają też taktowania, aczkolwiek w tym zakresie różnice okazują się mniejsze niż pomiędzy innymi półkami, bowiem akurat AMD Radeon RX 6700 XT osiągała całkiem wysokie taktowanie GPU.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7800 XT RX 7700 XT Architektura RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX NAVI 31 XT NAVI 32 XT NAVI 32 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 533 mm² 495 mm² 346 mm² 346 mm² Tranzystory 58 mld 58 mld 28 mld 28 mld Jednostki SP 6144 5376 3840 3456 Jednostki TMU 384 336 240 216 Jednostki ROP 192 192 96 96 Jednostki RT 96 84 60 54 Jednostki AI 192 168 120 108 Taktowanie bazowe 2269 MHz 2025 MHz 2025 MHz 1900 MHz Taktowanie boost 2499 MHz 2394 MHz 2124 MHz 2171 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 19500 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 24 GB 20 GB 16 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 320-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 960 GB/s 800 GB/s 620 GB/s 432 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 355 W 315 W 263 W 245 W Cena startowa 999 USD 899 USD 499 USD 449 USD

Podsystem pamięci wygląda bardzo podobnie do poprzednika, dziedzicząc 12 GB GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Wartość całkiem rozsądna w karcie graficznej tego kalibru, a dodatkowe 2000 MHz zaowocowało podniesieniem przepustowości do poziomu 432 GB/s. Odrobinę podskoczył też niestety maksymalny współczynnik TDP. ASUS Radeon RX 7700 XT TUF Gaming OC jako bazowe taktowanie GPU Game raportuje 2276 MHz, czyli względem wersji referencyjnej zyskujemy nieco ponad 100 MHz, przekładające na rzeczywiste taktowanie rzędu 2600 MHz (zależnie od obciążenia). Znacznie ciekawsza od suchej specyfikacji jest informacja, że recenzowany ASUS Radeon RX 7700 XT TUF Gaming OC posiada dwa układy BIOS. Jednak po krótkich testach doszedłem do następująco wniosku - profil Performance jest praktycznie bezużyteczny, ponieważ Quiet okazuje się rewelacyjnie zbalansowany. Starowa cena modelu referencyjnego wynosi 449 dolarów, czyli jest porównywalna z GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, który za oceanem doczekał się pierwszej obniżki właśnie do poziomu 449 USD.