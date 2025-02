Recenzja słuchawek Creative Zen Air Pro. Ładowanie bezprzewodowe, ANC, dobry czas pracy i odporność na zachlapanie

Smartfony towarzyszą niemal każdemu z nas codziennie, a wraz z nimi muzyka. Można włączyć swoją ulubioną listę odtwarzania i w tym samym czasie przeglądać strony internetowe, korzystać z aplikacji narzędziowych, komunikować się na czacie, robić notatki itp. Muzyka nie tylko nie przeszkadza, ale często uprzyjemnia treningi, zakupy albo nudne dojazdy. Dlatego tak wielkim zainteresowaniem cieszą się usługi strumieniujące muzykę, a także słuchawki, głównie te bezprzewodowe. Tym razem do naszej redakcji dotarł nowy model Creative Zen Air Pro. To małe, dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z ANC, których cena wynosi 299 zł, czyli została utrzymana w przedziale bardzo atrakcyjnym dla szerokiego grona osób. Pytanie tylko brzmi, jak te słuchawki spisują się w rzeczywistości i czy są warte polecenia? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Marki Creative chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo od wielu lat produkuje sprzęt audio, od kart dźwiękowych i DAC’ów, przez głośniki, aż do całej gamy różnorodnych słuchawek. Sam zresztą zauważyłem, że wielu moich znajomych szukających słuchawek bezprzewodowych często wybiera właśnie produkty Creative, np. z serii Outlier, Aurvana, SXFI albo Zen. Prezentowane tutaj słuchawki Zen Air Pro są lekkie i dobrze wykonane, mają sterowanie dotykowe, całkiem nieźle radzą sobie podczas rozmów telefonicznych, mogą zredukować zewnętrzne hałasy dzięki ANC, jakość dźwięku stoi na dobrym poziomie, a czas pracy ma wynosić 9 godzin lub 33 godziny wraz z etui (w dalszej części recenzji sprawdzę, czy tak jest w rzeczywistości). Łączność jest oczywiście bezprzewodowa, a dokładniej: Bluetooth 5.3 LE.

Creative Zen Air Pro są lekkie, wygodne, odporne na zachlapanie, pracują długo na baterii, mają ANC, tryb przezroczysty i niezłe mikrofony, a nawet bezprzewodowe ładowanie akumulatora wbudowane w etui. Wszystko to za 299 zł. Jednak nie każda ich cecha zasługuje wyłącznie na pochwały. Więcej informacji znajdziesz w poniższej recenzji.

Oprócz tego warto zaznaczyć, że konstrukcja słuchawek jest odporna na pot i zachlapania, zgodnie ze standardem IPx5 oraz użytkownik może włączyć tak zwany tryb przezroczysty. Innymi słowy, Zen Air Pro to bardzo uniwersalne słuchawki, które dobrze spiszą się zarówno w domu, parku, autobusie, pociągu, jak i podczas biegania lub innego lekkiego treningu. Nie jest to co prawda model typowo sportowy, bo brakuje tutaj choćby silikonowych wypustek przytrzymujących słuchawki w uszach, ale wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej budowy małżowin usznych. W moim przypadku problemu z wypadaniem podczas biegania nie było, pod warunkiem że odpowiednio dobrałem rozmiar uszczelek dokanałowych.

Creative Zen Air Pro Creative Zen Air Plus Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) IPx4 (zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.3 LE, zasięg 10 metrów,

Unicast (CIS), Auracast / Broadcast (BIS),

A2DP, AVRCP, HFP Bluetooth 5.3 LE, zasięg 10 metrów,

Unicast (CIS), Auracast / Broadcast (BIS),

A2DP, AVRCP, HFP Wspierane kodeki AAC, SBC, LC3+, LC3 AAC, SBC, LC3 Deklarowany czas pracy 9 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

33 godziny (wraz z etui bez ANC),

22 godziny z etui (z ANC) 8 godzin (słuchawki bez ANC),

5 godzin (słuchawki z ANC),

32 godziny (wraz z etui bez ANC),

20 godziny z etui (z ANC) Pojemność akumulatora 60 mAh w każdej słuchawce,

500 mAh w etui 40 mAh w każdej słuchawce,

430 mAh w etui Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C,

czas ładowania około 1 godzina indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C,

czas ładowania < 2 godziny Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki Dynamiczne, 10 mm Dynamiczne, 10 mm Mikrofony 6x MEMS, wielokierunkowe 6x MEMS, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google, Siri (Apple) Wymiary 27,7 x 25,9 x 23,3 mm (słuchawki),

29 x 64 x 43,9 mm (etui ładujące) 33,2 x 21,8 x 25,5 mm (słuchawki),

25,1 x 62,1 x 48,6 mm (etui ładujące) Masa 5,33 g (każda słuchawka)

41 g (etui) 4,3 g (każda słuchawka)

40 g (etui) Cena 299 zł 230 zł

Zarówno aktywna redukcja szumu (ANC), jak i tryb przezroczysty mają pięć stopni intensywności działania do wyboru. Można zatem dopasować ich charakterystykę do swoich aktualnych potrzeb, choć przyznam od razu, że moim zdaniem w warunkach miejskich wartości maksymalne są raczej zalecane, bo przy niższych można poczuć pewien niedosyt (zwłaszcza w odniesieniu do ANC). Creative Zen Air Pro mają 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które generują dość dobrą moc. Ogólna jakość też wypada nieźle, zwłaszcza w cenie do 300 zł, ale nie oznacza to, że ich brzmienie przypadnie każdej osobie do gustu. Dźwięk bynajmniej nie jest neutralny, bo jedna część pasma przenoszenia wyraźnie dominuje, a przeciwległy koniec jest znacznie łagodniejszy. Więcej na ten temat napiszę w dalszej części recenzji.