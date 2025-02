Recenzja Redmi Buds 5. Tanie słuchawki bezprzewodowe z ANC, dobrym akumulatorem i sterowaniem dotykowym

Słuchawki bezprzewodowe są coraz popularniejsze. Jasne, że do zastosowań profesjonalnych, lub słuchania muzyki na zaawansowanym sprzęcie w domu, a nawet do grania wiele osób wciąż wybiera klasyczne słuchawki z przewodem, bo ich zalety są zauważalne. Jednak muszę przyznać, że w ciągu ostatnich lat na ulicach, w tramwajach, autobusach czy sklepach zauważam coraz mniej ludzi, używających słuchawek z kablem w połączeniu ze smartfonem. Oczywiście moda też ma na to wpływ, ale moim zdaniem na taki stan rzeczy mają wpływ głównie dwie rzeczy. Po pierwsze: wygoda. Brak plączącego się i ograniczającego ruchy przewodu, który na dodatek może zostać uszkodzony, jest dużą zaletą. Po drugie: coraz lepsza relacja ceny, do jako jakości słuchawek bezprzewodowych.

Autor: Tomasz Duda

Pamiętam jak około 8 lat temu kupiłem swoje pierwsze małe słuchawki TWS. Były one jakiejś nieznanej marki, działały krótko na jednym ładowaniu, często powodowały problemy z parowaniem, jakość dźwięku wołała o pomstę do nieba, a cena była zdecydowanie nieadekwatna do możliwości. Skończyło się na tym, że szybko przestałem ich używać, bo miałem mnóstwo słuchawek na kablu, które grały nieporównywalnie lepiej. Tymczasem nie minęła nawet dekada, a sytuacja zmieniła się diametralnie. Nawet za relatywnie skromną kwotę 130 - 169 zł można kupić słuchawki bezprzewodowe, które wyglądają dobrze, są lekkie i wygodne, mają sterowanie dotykowe, niezłe mikrofony, dobry czas pracy na baterii, aktywną redukcję szumu (ANC), a do tego w pełni akceptowalną jakość dźwięku. I właśnie do takich słuchawek należą Redmi Buds 5. Są tanie i dobre. Jakie są najważniejsze cechy tych słuchawek? Warto zacząć od ceny.

Wiedziałem, że do testu przyjadą niedrogie słuchawki, więc z góry nastawiłem się, żeby nie oczekiwać od nich zbyt wiele. Tymczasem Redmi Buds 5 pokazały, że można zrobić słuchawki bezprzewodowe, które są jednocześnie tanie i dobre. Pracują długo na baterii, mają ANC, tryb przezroczysty, automatyczną pauzę, niezłe mikrofony i są odporne na zachlapanie. A to jeszcze nie wszystko.

Do mnie Redmi Buds 5 przyjechały przed oficjalną polską premierą, kiedy cena na naszym rynku nie była jeszcze ujawniona. Poznałem ją dopiero na dzień przed publikacją i wynosiła ona 169 zł. Wcześniej słuchawki były już dostępne w Chinach, więc siłą rzeczy można je było znaleźć na dużych portalach aukcyjnych (również polskich), gdzie typowa cena wynosiła około 130 zł. Teraz, po pewnym czasie spędzonym z Redmi Buds 5 uważam, że te 130 zł jest wręcz śmiesznie niską ceną w odniesieniu do tego, co ten model oferuje. Zresztą oficjalne 169 zł też jest jak najbardziej w porządku. O jakości dźwięku napiszę więcej w dalszej części recenzji, ale już teraz mogę zapewnić, że jest lepiej, niż można sądzić, patrząc na koszt zakupu. Cena jest dużą zaletą opisywanych słuchawek. Na szczęście atrakcyjna cena to dopiero początek. Słuchawki mają aktywną redukcję hałasu (ANC), działającą z trzema poziomami mocy. Pozwalają korzystać również z tak zwanego trybu transparentnego i to na trzy różne sposoby (zwykły, wyróżniony głos, wyróżnione dźwięki otoczenia).

Redmi Buds 5 Łączność bezprzewodowa, Bluetooth v5.3 Zasięg 10 m Protokoły Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP Przetworniki dynamiczne, średnica 12,4 m (po jednym w każdej słuchawce) Impedancja 32 Omy Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz Kodeki audio SBC, AAC Aktywna redukcja szumu (ANC) tak, do 46 dB, 3 poziomy intensywności Tryb przezroczysty tak, 3 tryby (w tym wzmocnienie głosu lub wyróżnienie dźwięków otoczenia) Wodoszczelność IP54 Akumulator 54 mAh (w obu słuchawkach), 480 mAh (w etui) Czas pracy na akumulatorze 10 godzin (same słuchawki, bez ANC, połowa głośności), 40 godzin (wraz z etui) Etui ładujące tak, ze złączem USB-C Mikrofon 2x w każdej słuchawce, z funkcją redukcji szumu podczas rozmów Wymiary słuchawek 29,5 × 21,4 × 23,5 mm Wymiary etui ładującego 61 × 50 × 24,6 mm Masa 5,3 g (pojedyncza słuchawka), 31,4 g (etui), 42 g (łącznie) Dodatkowe informacje automatyczna pauza i odtwarzanie, sterowanie dotykowe, łączność z dwoma urządzeniami na raz, Google Fast Pair, 4 ustawienia korektora dźwięku (EQ) Kolor czarny, biały, błękitny (sky blue) Cena 130 - 169 zł

Redmi Buds 5 - główne cechy

Mogą być jednocześnie sparowane z dwoma urządzeniami (np. smartfonem + laptopem lub tabletem). Samoczynnie rozpoznają włożenie i wyjęcie z uszu, dzięki czemu mają funkcję automatycznego odtwarzania i pauzowania. Wyposażone są w powierzchnie dotykowe, które pozwalają regulować głośność, zmieniać utwory, odbierać połączenia i pauzować. Jest nawet opcja automatycznego odbierania połączeń telefonicznych, tylko gdy słuchawki są umieszczone w uszach. Nie zabrakło też czterech fabrycznych ustawień korektora dźwięku, pozwalających wzmocnić np. tony niskie, wysokie lub wokal w muzyce. Czas pracy na akumulatorze sprawdzę w dalszej części recenzji, ale producent deklaruje, że bez ANC i przy połowie głośności słuchawki powinny grać do dziesięciu godzin, a wraz z etui ładującym, do 40 godzin. Jeśli realne wyniki byłyby zbliżone, to można śmiało napisać, że jest to dobry rezultat w tej klasie cenowej. Ponadto Redmi Buds 5 są lekkie, wygodne i wystarczająco dobrze wykonane oraz mają po dwa niezłe mikrofony w każdej słuchawce. Nie wiem jak Wy, ale ja za 130 - 169 zł po prostu nie oczekuję niczego więcej.