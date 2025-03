Recenzja słuchawek bezprzewodowych Teufel Real Blue Pro. Czy warto dopłacać względem poprzedniego modelu? Przekonaj się

Teufel to znana niemiecka firma, która ma już ponad 40 lat i znana jest z tworzenia sprzętu audio, przede wszystkim głośników i słuchawek, a jednym z ich najnowszych produktów jest właśnie model Teufel Real Blue Pro. Jeśli czytacie PurePC regularnie i kojarzycie podobną nazwę z naszych publikacji, to prawidłowo, ponieważ wcześniej w tym roku opublikowaliśmy dla Was recenzję słuchawek Teufel Real Blue NC. Na pierwszy rzut oka były to słuchawki bardzo podobne do nowszego modelu Pro, ale przyglądając się konstrukcji i specyfikacji, można zauważyć sporo istotnych różnic, które mogą mieć wpływ na komfort noszenia, a potencjalnie również jakość dźwięku i głosu rejestrowanego przez mikrofon. Różnica w cenie między tymi słuchawkami jest duża - model Pro wyceniony został na niemal dwukrotnie wyższą kwotę. Uchylając rąbka tajemnicy, już teraz mogę napisać, że wrażenia z używania tych słuchawek są bardzo dobre, ale… czy faktycznie warto dopłacać? Zapraszam do recenzji Teufel Real Blue Pro.

Autor: Tomasz Duda

Na początek przyjrzyjmy się podstawowym cechom i parametrom testowanych słuchawek. Tak jak wspomniałem, można tutaj zauważyć całkiem sporo pozytywnych zmian w porównaniu z tańszym modelem. Teufel Real Blue Pro to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, wyposażone w łączność Bluetooth 5.1, czyli trochę nowszą w porównaniu do starszego modelu Teufel Real Blue NC, które miały Bluetooth 5.0. Jeśli chodzi o wykorzystane kodeki, to ponownie mamy tutaj aptX oraz AAC, ale w przeciwieństwie do wcześniejszych Real Blue NC pierwszy z tych kodeków jest w wersji aptX Adaptive (smartfon Google Pixel 6a rozpoznawał go jako aptX HD). Efekt? Gdy słuchawki w wersji Pro wykryją odtwarzanie dobrej jakości muzyki (również tej z usług streamingowych), to aktywują tryb najwyższej możliwej jakości dźwięku, natomiast podczas grania lub oglądania wideo samoczynnie przełączają się do trybu mniejszych opóźnień, po to, aby efekty dźwiękowe i głos nie “rozjeżdżały się” w stosunku do obrazu.

Znakomita wygoda, bardzo dobra jakość dźwięku wraz z mocnym basem, długi czas pracy na akumulatorze, stabilna łączność bezprzewodowa i ANC z trybem przezroczystym. To podstawowe cechy słuchawek Teufel Real Blue Pro. Wśród wielu zalet znalazło się jednak kilka wad, które mogą być dla Ciebie istotne.

Oprócz tego model Pro obsługuje efekty Dynamore Headphones, które w wyraźny sposób zmieniają brzmienie odtwarzanego dźwięku, rozsuwając niektóre dźwięki (np. wokal, ale nie tylko) na boki i tym samym próbując rozszerzyć kreowaną przestrzeń. Do tego dochodzi funkcja Dynamic Bass, której również nie było w tańszej wersji tych słuchawek. Ma ona na celu zwiększenie mocy najniższych tonów, szczególnie wtedy, gdy użytkownik słucha muzyki relatywnie cicho. Czy to działa? Cóż, w części poświęconej jakości dźwięku postaram się wydać werdykt, ale wstępnie mogę napisać, że obie bywają przydatne od czasu do czasu, choć do drugiej z nich jestem bardziej entuzjastycznie nastawiony. Producent dołożył także Mimi Sound, czyli w sumie całkiem przydatną opcję dostosowywania brzmienia słuchawek do potencjalnych ubytków lub wad słuchu występujących u użytkownika. Może ona poprawić wrażenia i klarowność dźwięku w czasie słuchania.

Teufel Real Blue Pro Konstrukcja słuchawek wokółuszne, zamknięte Łączność bezprzewodowa, Bluetooth 5.1, zasięg 30 m + mini jack 3,5 mm Multipoint tak (2 urządzenia) Pasmo przenoszenia brak danych Obsługiwane kodeki audio aptX Adaptive, AAC, SBC Przetworniki 44 mm, dynamiczne Aktywna redukcja szumów (ANC) tak (3 poziomy) Tryb przezroczysty tak (1 poziom) Sterowanie przyciski fizyczne + panele dotykowe Klasa odporności na pył i wodę brak Mikrofon tak, wbudowany + w przewodzie Deklarowany czas pracy do 56 h Złącze ładowania USB-C Ładowanie indukcyjne nie Obsługa asystentów głosowych tak W zestawie przewód mini jack 3,5 mm (120 cm), przewód USB (100 cm) Inne Dynamore (efekty rozszerzające przestrzeń dźwięku), Dynamic Bass (wzmocnienie najniższych tonów), Mimi Sound (dostosowanie brzmienia do ewentualnych wad słuchu użytkownika), aplikacja mobilna po polsku Dostępne kolory czarny (Night Black), szary (Titanium Gray) Cena ok. 1650 zł

To jednak wciąż nie koniec różnic między modelami Pro i NC. Dla wielu osób większe znaczenie mogą mieć różnice w samej konstrukcji, które potencjalnie mają szansę wpłynąć na polepszenie komfortu noszenia i używania względem tańszych słuchawek Real Blue NC. Oba modele co prawda wyposażone są w aktywną redukcję hałasu (ANC), lecz dużą zmianą jest dodanie dużych czujników dotykowych na zewnętrznych panelach, które służą do szybkiego włączania i wyłączania trybu transparentnego, przełączania efektów Dynamore, a nawet sterowania muzyką. Opcje te można w dodatku dopasowywać do własnych potrzeb w aplikacji na telefonie. Do przełączania trybów ANC służy oddzielny, fizyczny przycisk, ale należy podkreślić, że model Pro ma trzy poziomy mocy ANC, natomiast model NC tylko jeden (włączony lub wyłączony). Ich jakość ocenię w dalszej części tej recenzji. Słuchawki Pro mają też czujniki wykrywające ich założenie na głowę i aktywujące automatyczną pauzę lub odtwarzanie.

Nadal nie wymieniłem wszystkich głównych różnic. Teufel Real Blue Pro mają trochę większe przetworniki dynamiczne: 44 mm vs 40 mm w starszym modelu. Mają też trochę większy akumulator: 800 mAh w Pro vs 700 mAh w NC, co może przełożyć się na jeszcze dłuższy czas słuchania, choć warto podkreślić, że nawet niemal dwukrotnie tańszy model działał bardzo długo. Ba, nawet zauważalnie dłużej, niż deklarował producent. W mojej recenzji Teufel Real Blue NC napisałem, że deklarowany czas to 55 godzin bez ANC i 41 z redukcją szumu, a ja realnie osiągałem nawet ponad 65 godzin. W przypadku słuchawek Teufel Real Blue Pro deklarowane jest odpowiednio 56 i 44 godziny, jestem zatem ciekawy czy tym razem realne wartości też przekroczą oczekiwania. Przyznacie chyba, że to już całkiem sporo różnic w stosunku do tańszego modelu, a mimo to można zauważyć jeszcze kilka innych. Na przykład poduszki wokółuszne mają trochę większe otwory wewnętrzne, dzięki czemu wygodniej mieszczą w sobie małżowiny, a dno muszli słuchawkowych pokryte jest bardzo miękką, przyjemną w dotyku gąbką i tkaniną, zamiast zwykłej siateczki. Obie te cechy mają realny wpływ na jeszcze lepsze wrażenia podczas długiego używania słuchawek. Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź na kolejne strony niniejszej recenzji.