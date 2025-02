S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - GSC Game World wypuściło efektowną zapowiedź oraz galerię screenshotów

Z tym projektem wiąże się masa różnych problemów - w ogromnej mierze wskutek komplikacji niezwiązanych z branżą. Do tego dochodzi jeszcze szereg typowych przeszkód związanych z procesem tworzenia tak ambitnej pozycji, a przy tym oczywista presja tycząca się kontynuacji znaczącej serii. Niemniej, choć od pierwszych materiałów minęło już wiele czasu, wszystko wskazuje na to, że tej jesieni wreszcie dojdzie do premiery, a twórcy udostępniają kolejne materiały.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dostał nową zapowiedź z ujęciami z rozgrywki, a także kilka ciekawych zrzutów ekranu.

Po ostatnim z kilku już ogłoszeń przeniesienia daty premiery GSC Game World zastrzegło, że aktualny termin, 5 września, ma być już końcowy. Zatem zgodnie z planem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pojawiłby się wtedy na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X|S. Z racji tego, że Microsoft ma gwarancję trzech miesięcy konsolowej ekskluzywności, posiadacze PlayStation 5 zaczekają co najmniej aż do samej końcówki 2024 roku. Zamówienia można składać poprzez oficjalną stronę, Steam, a także rzecz jasna GOG. Osoby subskrybujące Xbox Game Pass będą mogły zagrać już od pierwszego dnia premiery.

Najnowsza zapowiedź nie jest specjalnie długa, jednak potwierdza, że deweloperzy będą starali się wycisnąć jak najwięcej z Unreal Engine 5. Pozostaje naturalne pytanie, czy problematyczny silnik nie będzie kulą u nogi dla szczegółowego, otwartego świata - w końcu takie historie już znamy aż nazbyt dobrze. Na razie nie zająknięto się w kwestii ewentualnej aktualizacji wymagań sprzętowych na pecetach, toteż trzymamy się danych podrzuconych pod koniec ubiegłego roku. A poniżej jeszcze kilka screenshotów oraz wspomniany materiał:

Źródło: WCCFtech