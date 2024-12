S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy zadebiutowało oficjalnie na konsolach Xbox oraz PlayStation

S.T.A.L.K.E.R. to znana i ceniona przez graczy seria rozbudowanych strzelanek. Ciągle oczekujemy na premierę najnowszej odsłony, która będzie bazowała na Unreal Engine 5. Niewątpliwie jest ciągle sporo osób, które nie miały styczności z żadną częścią gry. Gracze konsolowi otrzymali dobrą okazję, żeby nadrobić te zaległości. Na rynku pojawił się bowiem właśnie pakiet S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, który zawiera trzy pierwsze odsłony z serii.

Gracze konsolowi mogą już zakupić pakiet S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, który zawiera trzy pierwsze odsłony cyklu. Całość została jednak wyceniona dosyć wysoko, biorąc pod uwagę, że są to kilkunastoletnie gry.

Omawiany pakiet zadebiutował na konsolach Xbox One X|S, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W jego skład wchodzą gry S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky oraz S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Oznacza to, że przygotowano konsolowe porty wszystkich oficjalnych odsłon gry, jakie ukazały się do tej pory na rynku. Warto odnotować, że pakiet, jak na kilkunastoletnie gry, nie jest tani. W przypadku konsol Xbox za całość trzeba zapłacić 152,99 zł. Pojedyncze gry to wydatek 71,99 zł. W przypadku konsol PlayStation konieczny jest jeszcze większy wydatek. Tutaj bowiem pakiet kosztuje 179 zł, zaś pojedyncze tytuły 89 zł.

Trudno spodziewać się, żeby konsolowe porty odniosły znaczący sukces. Z uwagi na wygodę w sterowaniu lepszym pomysłem wydaje się sięgnięcie po PC-towe wersje gry, które ruszą praktycznie na każdym komputerze z ostatnich kilkunastu lat i są dużo tańsze (zwłaszcza podczas wyprzedaży). Jeśli ktoś jednak gra tylko na konsolach i nie miał styczności z serią, to zakup pakietu może być dobrym pomysłem. W takim przypadku warto to zrobić chociażby dla samego klimatu. Gry S.T.A.L.K.E.R. są bowiem pod tym względem w ścisłej czołówce światowej.

Źródło: Xbox, PlayStation