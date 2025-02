S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - wyczekiwany projekt wciąż żyje. Twórcy prezentują odświeżony zestaw screenshotów

Projekt od GSC Game World należy do tych zdecydowanie najbardziej problematycznych. Wielokrotnie przekładany przez wzgląd na sytuację na świecie, na pewnym etapie wydawało się wręcz, że to niesamowicie obiecujące, ambitne przedsięwzięcie po prostu nie wypali. Jednak twórcy zakasali rękawy i wiele wskazuje na to, że premiera jest już tylko kwestią miesięcy. Obecnie czekamy na dokładną datę wyjścia, a tymczasem otrzymaliśmy kolejny zestaw materiałów.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl dostał ostatnio zaktualizowaną wersję wypuszczanych wcześniej screenów aktualizujących interfejs.

Pod koniec lata zeszłego roku - gdy ponownie podano informacje o przełożeniu daty premiery S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - przedstawiciele ukraińskiego studia przyznali, że naprawdę trudno określić, kiedy dokładnie ich tytuł wejdzie na rynek. Podkreśla się ogrom otwartego świata i związane z nim wymagające dopracowania detale, dlatego też pomimo chęci zamknięcia sprawy jak najszybciej twórcy dalej wygarniają sobie czas, by jeszcze trochę popracować. Ale pojawiły się znaki, że możemy być coraz bliżej finalizacji.

Jeden z użytkowników Reddita zauważył, że kilka screenshotów na Epic Games Store zostało lekko zmienionych. Nie są to jakieś daleko idące modyfikacje i trzeba się trochę wysilić, aby samemu je dostrzec, ale ewidentnie mają na celu lepiej współgrać z rozgrywką - co zresztą całkiem nieźle wyszło. Sama pozycja wygląda oczywiście znakomicie - i nie tylko chodzi o Unreal Engine 5, ale po prostu samą klimatyczną otoczkę. Poniżej zaś możecie zerknąć na wspomniane screenshoty - najpierw wcześniejsza wersja, a poniżej ta zaktualizowana:

Źródło: WCCFtech