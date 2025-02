ReShade 6.0 - opublikowano kolejną wersję narzędzia służącego do modyfikowania i ulepszania grafiki w grach

ReShade to specjalne narzędzia, które pozwalają na dodanie i personalizację efektów post-procesowych w grach. Rezultatem ich zastosowania jest nierzadko polepszenie jakości grafiki bez znaczącego spadku liczby FPS-ów, a także modyfikacja wyglądu wielu produkcji. Wydana została właśnie wersja 6.0 narzędzi. Wśród najbardziej znaczących zmian jest dodanie wsparcia dla Ray Tracingu, shadingu mesh oraz gier zmodyfikowanych przy użyciu NVIDIA RTX Remix.

Na wersję 6.0 musieliśmy czekać dość długo. Wystarczy wspomnieć, że edycja 5.0 zadebiutowała mniej więcej dwa lata temu. Zmiany w najnowszej wersji ReShade uzasadniają jednak tę numerację. W praktyce są one bowiem dosyć rewolucyjne. Do tej pory efekt zbliżony do sprzętowego Ray Tracingu można było uzyskać dzięki połączeniu ReShade wraz z RTGI (na przykład Marty McFly’s RTGI). Ta metoda nie wykorzystywała jednak potencjału rdzeni RT obecnych we współczesnych kartach graficznych. Z listy zmian ReShade 6.0 wynika, że to się teraz prawdopodobnie zmieni, przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Najnowsza aktualizacja dostosowuje ReShade do współpracy z grami zmodyfikowanymi przy użyciu narzędzi NVIDIA RTX Remix. Dodano także między innymi wsparcie dla lokalizacji (niestety na liście brakuje póki co polskiej wersji językowej), wsparcie dla standardu OpenXR (wykorzystywanego w przypadku aplikacji AR i VR) czy shadingu mesh, który umożliwia tworzenie na współczesnych kartach graficznych skomplikowanych geometrycznie scen. Wersja 6.0 to także poprawki szeregu błędów, na jakie można było natrafić wykorzystując ReShade w grach Resident Evil 3 Remake, Immortals of Aveum czy niektórych produkcjach korzystających z OpenGL. Pełną listę zmian można znaleźć na oficjalnym forum ReShade.

