RTX Remix już teraz daje drugie życie dla starszych gier. Efekty potrafią być doprawdy imponujące

RTX Remix jest oprogramowaniem pozwalającym na modyfikację gier w celu zaimplementowania w nich technologii Ray Tracing oraz DLSS. Dostępnych mamy sporo opcji na upiększanie warstwy wizualnej, a także w łatwy sposób jesteśmy w stanie przechwycić zasoby z różnych tytułów. NVIDIA udostępniła narzędzie publicznie raptem 11 dni temu, a już możemy zobaczyć wiele projektów robiących z niego dobry użytek. Wyraźnie widać, że starsze gry otrzymają niebawem drugą młodość.

Z oprogramowania NVIDIA RTX Remix korzysta coraz więcej użytkowników. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W sieci jest coraz więcej dawnych gier, które wyglądają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Obecnie dostępny RTX Remix nie jest jeszcze pełnoprawnym produktem. Mimo że jest on jeszcze w fazie rozwojowej i brakuje mu wiele funkcjonalności, to efekty, jakie udaje się dzięki niemu uzyskać w starszych grach, są więcej niż przyzwoite. W nowych tytułach zastosowanie technologii Ray Tracingu często nie wiąże się z aż tak znaczącą poprawą jakości. Swoją moc pokazuje ona właśnie przy hitach z dawnych lat. Implementacja śledzenia promieni znacznie poprawia w nich oprawę graficzną. Jednym z przykładów może być fragment rozgrywki z pierwszej części Torchlight. Używając wspomnianego narzędzia, nasz rodak Adam Pasek pokazał, jak mogłaby wyglądać gra, gdyby zdecydowano się ją odświeżyć przy użyciu nowoczesnych technologii. Trzeba przyznać, że tytuł prezentuje się o wiele lepiej, a jednak jego oryginalny styl jest w zasadzie nietknięty.

Kolejną pozycją jest tutaj Mount & Blade. Produkcja z 2008 roku także zdążyła się dość mocno zestarzeć pod względem graficznym. Po "małych" poprawkach z użyciem RTX Remix tytuł ten wygląda o niebo lepiej. Jednak pomimo tego, że wewnątrz pomieszczeń zamku całość prezentuje się naprawdę dobrze, to efekt znika przy wyjściu na zewnątrz, gdzie widzimy brakujące tekstury i inne błędy. Spowodowane jest to wspomnianą fazą rozwojową oprogramowania. Nie wszystko jest idealne i narzędzie NVIDII na ten moment wymaga dopracowania. Jednak samo to, że dużo mniejszym nakładem pracy można osiągnąć zadowalające efekty, jest godne podziwu. Poniżej znajdziemy materiały wideo przedstawiające gry Torchlight, Mount & Blade, Black Mesa, Fate oraz The Thing, przy któych sami możemy ocenić ich nową jakość.

Źródło: WCCFTech