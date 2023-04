NVIDIA RTX Remix - środowisko uruchomieniowe narzędzia jest już dostępne w formie otwartego oprogramowania

Pod koniec zeszłego roku NVIDIA zapowiedziała premierę narzędzi RTX Remix, które pozwolą w stosunkowo łatwy sposób dodawać do starszych gier obsługę Ray Tracingu, a także poprawiać w nich jakość tekstur przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że prace nad projektem stopniowo postępują, ponieważ opublikowane zostało właśnie środowisko uruchomieniowe w formie otwartego oprogramowania. Edytor ma zostać udostępniony wkrótce.

Udostępniono środowisko uruchomieniowe NVIDIA RTX Remix w formie otwartego oprogramowania. Ma to między innymi zachęcić społeczność do poszerzania listy kompatybilnych tytułów.

Od czasu premiery gry Portal w wersji korzystającej z dobrodziejstw Path Tracingu, moderzy usilnie starali się wykorzystać pliki tytułu do wprowadzenia obsługi techniki śledzenia promieni w innych produkcjach. Było to możliwe głównie dzięki temu, że remaster Portala powstał przy wykorzystaniu NVIDIA RTX Remix. Czasami efekty były obiecujące, ale cały proces miał tak naprawdę dosyć prowizoryczny charakter. Bardziej spektakularne rezultaty uzyskamy dopiero po premierze dedykowanych narzędzi amerykańskiej firmy. Wiele wskazuje na to, że powoli zmierzamy do oficjalnego debiutu ich wstępnej wersji.

Zestaw oprogramowania NVIDIA RTX Remix będzie składał się z dwóch głównych elementów: narzędzi dla twórców w formie zbliżonej do edytora oraz wspomnianego środowiska uruchomieniowego. Amerykańska firma właśnie udostępniła to drugie. Głównym celem jest dostarczenie społeczności oprogramowania, które zapewni możliwie największą kompatybilność starszych tytułów i jak najszerszą liczbę funkcji. W skład pakietu wchodzą:

moduły odpowiedzialne za przechwytywanie scen z gier i zastępowanie ich oryginalnych zasobów wersją zmodyfikowaną przez oprogramowanie,

moduł pomostowy, który tłumaczy instrukcje renderera gry z wersji x86 na x64, co pozwala na dostęp do większej ilości pamięci niezbędnej przy remasterowaniu starszych gier,

menedżer wykorzystujący informacje pochodzące z API D3D9 do odwzorowywania oryginalnych scen, śledzenia obiektów gier klatka po klatce i przygotowujący daną scenę pod Path Tracing,

rdzeń Path Tracingu, który zawiera pętlę renderowania, specyficzne dla gier funkcje renderowania (na przykład cząsteczki) oraz decyduje o tym, jak radzić sobie z poszczególnymi rodzajami tworzyw.

Udostępnienie środowiska uruchomieniowego w formie otwartego oprogramowania pozwoli między innymi rozszerzyć kompatybilność narzędzi NVIDII na nieobsługiwane domyślnie tytuły, zmodernizować fizykę płynów w starszych grach, dodać animowane światła tam, gdzie ich wcześniej nie było, zastępować animowaną siatkę postaci w wielu tytułach czy zmieniać pozycję kamery, przekształcając przykładowo grę FPP w izometryczną. Drugi element składowy pakietu, czyli narzędzia dla twórców, ma zostać opublikowany już wkrótce w formie wczesnego dostępu.

W rozwój środowiska uruchomieniowego narzędzi amerykańskiej firmy można zaangażować się bezpośrednio na Discordzie. NVIDIA zadbała o wsparcie ze strony swoich inżynierów, a także o udostępnienie odpowiednich wskazówek i dokumentacji dla osób rozpoczynających pracę ze środowiskiem. NVIDIA RTX Remix może całkowicie zrewolucjonizować podejście do remasterowania starszych tytułów, jeśli paleta wspieranych gier będzie wystarczająco szeroka. Tego chyba jednak nie musimy się obawiać, ponieważ o kwestię docelowo zadba także społeczność. Pozostaje nam tylko czekać na odpowiedni edytor.

Źródło: NVIDIA, VideoCardz, WCCFTech