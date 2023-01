World of Warcraft ze wsparciem Ray Tracingu wygląda oszałamiająco - NVIDIA RTX Remix w akcji

Niemalże 19 lat temu zadebiutowała gra studia Blizzard - gra online, która odmieniła gatunek MMORPG na zawsze otrzymując w roku 2005 nagrody za najlepszą grę RPG oraz najlepszy tytuł na PC. Twórcy produkcji nadal podtrzymują liczną społeczność graczy przy życiu dzięki regularnie tworzonym dodatkom. Niektórzy z nich postanowili pójść o krok dalej, nieoficjalnie dodając wsparcie dla Ray Tracingu i nadając produkcji zupełnie nowe życie.

YouTuber @bagger288 postanowił opublikować kolejne wideo przedstawiające krainę Azeroth, tym razem prezentując nam lokalizację Stormwind, a wcześniej udostępniając 2 nagrania choćby z Ironforge. Przyglądając się poniższemu materiałowi filmowemu możemy zaobserwować jaki wpływ na prezentację świata ma oświetlenie, którego grze World of Warcraft jakby to powiedzieć - lekko brakuje. Ray Tracing w produkcji Blizzarda jest dostępny, jednakże tylko w przypadku zakupienia dodatku Shadowlands - podstawowa wersja gry go nie obsługuje.

Prezentacja możliwości Ray Tracingu w World of Warcraft - lokalizacja: Stormwind

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż moderzy nie mieli do dyspozycji narzędzia jakim jest NVIDIA RTX Remix, które jeszcze nie zadebiutowało na rynku. Aby osiągnąć widoczny powyżej efekt musieli posługiwać się plikami wyciągniętymi z gry Portal RTX (ten powstał z wykorzystaniem właśnie narzędzi NVIDIA RTX Remix), który nie korzysta z pełnego zestawu funkcji śledzenia promieni. Nie zmienia to faktu, że tylko i wyłącznie przy pomocy zmiany renderowania oświetlenia, nie zmieniając w ogóle geometrii modeli gra wygląda oszałamiająco odmieniając całkowicie swoje oblicze. Pokazuje to także potencjał drzemiący w narzędziu NVIDIA RTX Remix, gdy ten już trafi do oficjalnej dystrybucji.

