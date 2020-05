World of Warcraft otrzyma wkrótce wsparcie dla Ray Tracingu

Obecnie w sprzedaży jest co najwyżej kilkanaście gier wspierających technologię Ray Tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. W różnych grach jest ona zaimplementowana w różny sposób, przez co w jednych tytułach prezentuje się bardziej spektakularnie, a innych nieco mniej. Na ten rok przygotowano jeszcze kilka premier, które powinny mieć aktywny Ray Tracing w momencie premiery m.in. w Cyberpunk 2077. Okazuje się, że wsparcie dla DXR może się już wkrótce pojawić w jednej z najpopularniejszych gier MMORPG, jakie kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Mowa oczywiście o World of Warcraft, gdzie w nowej wersji alfa dostrzeżono kilka dodatkowych opcji graficznych powiązanych z realistycznym cieniowaniem.

W nowej wersji gry World of Warcraft pojawiły się opcje graficzne powiązane z Ray Tracingiem. Wygląda na to, że karty NVIDIA RTX doczekają się niedługo kolejnego tytułu wspierającego tą funkcjonalność.

W tym roku zadebiutuje już ósmy dodatek do gry World of Warcraft o nazwie Shadowlands. Niektórzy gracze mają już możliwość testowania wersji alfy nowej wersji gry i co ciekawe, niektóre opcje, które się pojawiły jasno sugerują, że World of Warcraft będzie kolejną grą ze wsparciem dla Ray Tracingu. W opcjach graficznych pojawiła się bowiem wzmianka o "Ray Traced Shadow" , czyli realistycznym cieniowaniu, dzięki któremu gra ma wyglądać bardziej naturalnie. Według opisu w grze, dostępne będą trzy wersje tego ustawienia - Fair, Good oraz High. Im wyższe ustawienie, tym bardziej zaawansowane cieniowanie uzyskamy.

Obecnie opcja Ray Tracingu w World of Warcraft jest nieaktywna, ze względu na to, że dodatek jest testowany w wersji alfa. Z tego względu DXR jest z pewnością obecnie dopracowywany. Przynajmniej na razie nie powinniśmy także oczekiwać wsparcia dla DLSS, bowiem żadne opcje graficzne związane z upscalowaniem obrazu z pomocą sieci neuronowej nie pojawiły się w obecnej alfa wersji World of Warcraft: Shadowlands. Choć opcja DXR jest natywnie wyłączona, sam opis funkcji śledzenia promieni jest widoczny wyłącznie na komputerach wyposażonych w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX. Z tego względu z Ray Tracingu będą mogli skorzystać tylko posiadacie wspomnianych GPU.

Źródło: Wowhead