Minecraft RTX - Test wydajności kart graficznych z ray tracing i DLSS

Minecraft to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie, której sprzedaż wynosi blisko 200 milionów kopii, dystansując nawet największe hiciory pokroju Grand Theft Auto V albo Wiedźmin 3: Dziki Gon. Produkcja zdobyła niezliczoną ilość branżowych nagród, błyskawicznie stając się popkulturowym fenomenem i maszynką do zarabiania pieniędzy. Zdziwieni takimi informacjami? Tymczasem typowemu pececiarzowi Minecraft kojarzy się głównie z dzieciarnią oglądającą youtuberów i koszmarną grafiką. Ostatnie postanowiła odmienić NVIDIA, wprowadzając obsługę ray tracingu i DLSS, który całkowicie zmienia oprawę wizualną... Tylko jakim kosztem? Test wydajności kart graficznych odpowie na powyższe pytanie.

Autor: Sebastian Oktaba

Minecraft to specyficzny surwiwal umieszczony w otwartym świecie, swoista platforma do tworzenia nowych plansz i wyzwań ograniczonych tylko wyobraźnią twórców. Skromny projekt autorstwa Markusa Perssona, rozwijany siłami studia Mojang i ostatecznie kupiony przez Microsoft, wyrósł na wielkoformatowy projekt. Chociaż rozgrywka pozbawiona jest nadrzędnego celu, a gracze muszą po prostu przetrwać w niegościnnym środowisku, to możliwość praktycznie nieograniczonej eksploracji oraz modyfikowania świata sprawiły, że ludzie nadal chętnie sięgają po Minecrafta. Oprawa graficzna od początku była ascetyczna, kanciato-sześcianowa i pozbawiona wielu detali, aby ruszyć na niemalże każdym sprzęcie, bowiem mamy do czynienia z czymś przypominającym wirtualne klocki. NVIDIA dostrzegła tu jednak ogromny potencjał do promowania ray tracingu, ponieważ dodanie takiego efektu w produkcji o niewielkich wymaganiach sprzętowych, pozwala na łatwiejsze dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

NVIDIA wprowadziła obsługę ray tracingu do Minecrafta, co całkowicie zmienia oprawę wizualną... Tylko jakim kosztem? Ile pomoże tutaj DLSS?

Minimalne wymagania sprzętowe Minecraft (AD 2019) nadal okazują się symboliczne. Wystarczy posiadać leciwy czterowątkowy procesor klasy Intel Core i3-3210 / AMD A8-7600, uzupełniony kartą graficzną pokroju NVIDIA GeForce 400 / AMD Radeon HD 7000. Oprócz tego potrzeba jeszcze jeszcze 2 GB pamięci operacyjnej i zaledwie 1 GB przestrzeni dyskowej, aby uruchomić Minecrafta. Rekomendowana konfiguracja obejmuje procesory Intel Core i5-4960 / AMD A10-7800 i karty graficzne NVIDIA GeForce 700 / AMD Radeon RX 200, które również do najmłodszych nie należą. Podniesiono wprawdzie też wymagania względem pamięci operacyjnej oraz przestrzeni dyskowej, aczkolwiek do rozsądnego minimum. Odpalenie Minecraft RTX istotnie zmienia postać rzeczy w stosunku do najsłabszego układu graficznego, którym z oczywistych względów zostaje GeForce RTX 2060 - najtańszy Turing dysponujący sprzętowymi jednostkami wspomagającymi śledzenie promieni. Reszta może zostać z grubsza po staremu.

Minecraft - minimalne konfiguracja:

Intel Core i3-3210 / AMD A8-7600

NVIDIA GeForce 400 / AMD Radeon HD 7000

2 GB pamięci operacyjnej

1 GB przestrzeni dyskowej

System operacyjny Windows 7

Minecraft - zalecana konfiguracja:

Intel Core i5-4960 / AMD A10-7800

NVIDIA GeForce 700 / AMD Radeon RX 200

8 GB pamięci operacyjnej

4 GB przestrzeni dyskowej

System operacyjny Windows 10

Minecraft RTX - zalecana konfiguracja:

Intel Core i5-4960 / AMD A10-7800

NVIDIA GeForce RTX 2060

8 GB pamięci operacyjnej

4 GB przestrzeni dyskowej

System operacyjny Windows 10

Przygotowania do wdrożenia śledzenia promieni w Minecraft’cie trwały długo i wymagały opracowania nowego silnika graficznego - Render Dragon - zgodnego z bibliotekami DirectX Raytracing (DXR). Implementacja obejmuje prawie wszystkie kluczowe sekcje tzn. oświetlenie globalne, odbicia na powierzchniach, cieniowanie plus szereg powiązanych technologii m.in.: rendering bazujący na fizyce (PBR). Różnice w oprawie graficznej możecie zobaczyć na filmiku zamieszczonym poniżej albo screenach na kolejnej stronie. Druga flagowa technika NVIDII także znalazła zastosowanie w Minecraft, czyli upscalowanie DLSS 2.0 realizowane przez sztuczną inteligencję i sieci neuronowe, będące remedium na spadek wydajności po włączeniu śledzenia promieni. Na premierę przygotowano sześć darmowych światów pozwalających włączyć nowe wodotryski, ale wszystkie bajery zobaczą tylko posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000, bowiem potrzebne są tutaj dodatkowe rdzenie występujące w układach Turing.