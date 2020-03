Bright Memory: Infinite RTX - Test wydajności ray tracing i DLSS

Tematy dotyczące ray tracingu i DLSS wzbudzają niemałe zainteresowanie, dlatego postanowiłem zaserwować Wam kolejną porcję testów wydajności skupionych na powyższym zagadnieniu, jednak tym razem z orientalnym posmakiem. Bright Memory to chińska produkcja raczej nieznana szerokiemu odbiorcy, zwłaszcza że ciągle pozostaje w kategorii Early Access na Steamie, aczkolwiek posiadająca implementacje obydwu technologii promowanych przez NVIDIA. Poza tym, wykorzystuje do generowania grafiki Unreal Engine 4, demonstrując czego możemy się spodziewać w innych tytułach bazujących na aktualnie najpopularniejszym silniku przeznaczonym do tworzenia gier komputerowych.

Bright Memory to pierwszoosobowa strzelanina zrobiona z typowym azjatyckim rozmachem tzn. nastawiona na widowiskową rozwałkę z wymyślnymi potworami, które faszerujemy ołowianymi pestkami, traktujemy psionicznymi mocami oraz obowiązkowo siekamy mieczem na dokładkę. Główną bohaterką jest ponętna niewiasta ubrana w kombinezon podkreślający najważniejsze atuty każdego komandosa, będąca członkiem organizacji SRO (bez M - Super Nature Research Organization) zajmującej się niewytłumaczalnymi zjawiskami jakie zaczęły nawiedzać Błękitną planetę. Samotnie pacyfikujemy nie tylko żołdaków konkurencyjnej agencji, ale również potwory spotykane w alternatywnym wymiarze, który nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności przyjdzie nam eksplorować. Rozgrywka okazuje się całkiem wymagająca, wprowadzono tutaj liczne elementy platformowe, a starcia na arenach z bossami trochę przypominają DOOM - wychodzisz dopiero jak wszyscy inni wąchają kwiatki od spodu. Stylistyka niektórych przeciwników mocno przypomina pudełka kart graficznych z okresu panowania kart graficznych GeForce FX 5000, abyśmy przypadkiem nie zapomnieli skąd wywodzi się testowana produkcja.

Bright Memory to pierwszoosobowa strzelanina z chińskim rodowodem, ciągle pozostająca w kategorii Early Access na platformie Steam, jednak posiadająca już implementacje ray tracingu i DLSS.

Minimalna konfiguracja sprzętowa potrzebna do uruchomienia Bright Memory zwiera egzotyczny procesor Intel Xeon E3-1230v2, chętnie kupowany w Państwie Środka, niemniej typowy Europejczyk zdecydowanie lepiej kojarzy Intel Core i7-3770K. W obydwu przypadkach mówimy o jednostce bazującej na architekturze Ivy Birdge, dysponującej czterema rdzeniami i obsługującej osiem wątków. Jeśli natomiast chodzi o karty graficzne, wskazywano GeForce GTX 1050 Ti / Radeon R9 285. Wszystko doprawiamy 8 GB pamięci operacyjnej i jesteśmy gotowi do działania. Zalecana konfiguracja podbija stawkę do Intel Core i7-4790K, GeForce GTX 1080 oraz 12 GB RAM, aczkolwiek to dopiero półmetek wyliczanki. Jeżeli chcemy uruchomić ray tracing potrzebny będzie Intel Core i7-9700K oraz GeForce RTX 2080 albo Radeon VII... dobrze widzicie! Oficjalne wymagania sprzętowe Bright Memory RTX uwzględniają Radeona VII, chociaż może chińskiemu studio chodziło o Radoena VIII - trudno powiedzieć :) W każdym razie GeForce RTX 2080 jest rozsądnym i sprawdzonym minimum do włączenia efektów śledzenia promieni.

Minimalna konfiguracja do Bright Memory:

Intel Xeon E3-1230v2

GeForce GTX 1050 Ti / Radeon R9 285

8 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 7 64-bit

Zalecana konfiguracja do Bright Memory:

Intel Core i7-4790K

GeForce GTX 1080

12 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 10 64-bit

Zalecana konfiguracja do Bright Memory RTX:

Intel Core i7-9700K

GeForce RTX 2080 / Radeon VII (?)

12 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 10 64-bit

Jak wcześniej wspomniałem, Bright Memory bazuje na Unreal Engine 4, natomiast jeżeli posiadamy odpowiedni hardware i włączymy tryb DirectX 12, otrzymujemy dostęp do nowych funkcji. Implementacja ray tracingu obejmuje odbicia widoczne głównie w obiektach mogących takowe wygenerować tzn. polerowanych powierzchniach, kałużach, wilgotnych ścianach itp. Niektóre plansze zostały wręcz pokazowo przygotowane do prezentacji nowej technologii, gdzie nawarstwienie odbić może prowadzić do zawrotów głowy. Twórca chwali się również bardzo zaawansowanym algorytmem DLSS, który zachowuje jakość obrazu zbliżoną do rozdzielczości natywej, pomagając także wyostrzyć obiekty takie jak pojedyncze źdźbła trawy czy strukturę kamiennych posadzek. Powyższa deklaracja brzmi wprawdzie trochę niewiarygodnie, aczkolwiek galeria screenów pozwoli wszystko zweryfikować. Warto jeszcze wspomnieć, że studio FYQD jest w gruncie rzeczy „jednoosobowym zespołem” pracującym pod dyktandem Zenga Xianchenga (pięknie zrymowane imię i nazistko), dlatego miejcie odrobinę wyrozumiałości dla Bright Memory, jakiemu chociażby z tego względu daleko do wysokobudżetowych produkcji.