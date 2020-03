Test karty graficznej - KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER WTF! Tylko jak?

Czytając nazwę recenzowanej karty graficznej KFA2, zapewne zastawiacie się dlaczego producent zastosował takie oznaczenie - WTF? Jeżeli nie potraficie prawidłowo odszyfrować wspomnianego skrótu, uprzejmie tłumaczę, że oznacza Wielkie Twierdzenie Fermata dotyczące złożonych zagadnień związanych liczbami naturalnymi. Akronim WTF jest powszechnie wykorzystywany w popkulturze przez artystów, twórców memów, sportowców, polityków oraz zwykłych zjadaczy chleba, co najwyraźniej świadczy o doskonałej znajomości matematyki wyższej w społeczeństwie. Przypadek KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER WTF odnosi się jednak do nieco innego zagadnienia, będąc skrótem od angielskiego Work the Frames...

Autor: Sebastian Oktaba

Niewtajemniczonym przypominam, że marka KFA2 należy do tajwańskiego koncernu Galax, sprzedającego identyczne karty graficzne również pod wspomnianą nazwą, aczkolwiek to właśnie KFA2 oddelegowano do podbijania europejskich sklepów. Recenzowany model o dźwięcznej nazwie WTF należy do najmłodszej rodziny w ofercie, dedykowanej przede wszystkim fanom kolorowego podświetlenia, bowiem właśnie ten element zdecydowanie się tutaj wyróżnia. Swoistą przeciwwagą dla opisywanego urządzenia jest KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX Gamer Black, konstrukcja całkowicie pozbawiona luminacji oraz utrzymana wyłącznie w czarnej kolorystyce, więc producent dysponuje szerokim portfolio dla różnych grup docelowych. Poza tym, mamy do czynienia z naprawdę solidną kartą graficzną spełniającą praktycznie wszystkie standardy jakich można oczekiwać od takiego komponentu. Pod względem wykonania oraz zastosowanego systemu chłodzenia jest to bezsprzecznie produkt high-endowy.

GeForce RTX 2070 SUPER zbudowano na słabszej odmianie 12 nm rdzenia graficznego TU104 stosowanego wcześniej w GeForce RTX 2080, posiadającego 2560 procesorów CUDA, 160 jednostek teksturujących oraz 64 jednostek renderujących. Dodatkowych jednostek RT uwzględniono 40, natomiast Tensorów jest 320. Twarda specyfikacja techniczna wskazuje na potężny progres wydajności względem zwykłego GeForce RTX 2070, bowiem odmianie SUPER będzie zdecydowanie bliżej do GeForce RTX 2080, aniżeli wcześniejszego modelu. Faktyczna różnica w budowie wynosi natomiast sześć bloków SM (Streaming Multiprocessor). Automatycznie pojawia się pytanie - czyżby NVIDIA postanowiła ukatrupić GeForce RTX 2080? Odpowiedź będzie twierdząca, ponieważ jego miejsce zajęła odpowiednio wzbogacona wersja SUPER, która oczywiście dystansuje GeForce RTX 2070 SUPER. Nowa rodzina odświeżonych Turingów jest kompletna, a starsze odmiany powoli znikają ze sklepowych witryn. Tylko GeForce RTX 2080 Ti utrzymał swoją pozycję, bowiem NVIDIA nie zdecydowała się dopieścić flagowca.

RX 5700 RX 5700 XT RTX 2060 SUPER RTX 2070 SUPER Układ graficzny Navi 10 Navi 10 TU106 TU104 Architektura RDNA RDNA Turing Turing Litografia 7 nm 7 nm 12 nm 12 nm Rozmiar rdzenia 251 mm² 251 mm² 445 mm² 545 mm² Tranzystory 10.3 mld 10.3 mld 10,8 mld 13.6 mld Jednostki SP 2304 2560 2176 2560 Jednostki TMU 144 160 136 160 Jednostki ROP 64 64 64 64 Jednostki RT - - 34 40 Jednostki Tensor - - 272 320 Rozmiar pamięci 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 448.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s Taktowanie bazowe 1465 MHz 1605 MHz 1470 MHz 1605 MHz Taktowanie boost 1725 MHz 1905 MHz 1650 MHz 1770 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Współczynnik TDP 180 W 225 W 175 W 215 W Cena startowa 349 USD 399 USD 399 USD 499 USD Data premiery Lipiec 2019 Lipiec 2019 Lipiec 2019 Lipiec 2019

KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER WTF startuje ze standardowym bazowym taktowaniem rdzenia wynoszącym 1605 MHz, natomiast deklarowany GPU Boost wynosi 1815 MHz, chociaż w rzeczywistości nawet podczas długotrwałego obciążenia nie widziałem wartości niższej od 1875 MHz. Automatyczny fabryczny GPU Boost można zresztą jeszcze nieznacznie zwiększyć dzięki programowi Xtreme Tuner Plus z funkcją 1-Click OC. Pamięci GDDR6 pracują jednak na ustawieniach referencyjnych oznaczających 14000 MHz. Konstrukcja KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER WTF obejmuje trzy wentylatorowy, będące częstym rozwiązaniem w modelach z wyższej półki m.in.: MSI Gaming X Trio, Zotac AMP! Extreme albo ASUS Strix Gaming. Wcześniej miałem okazję sprawdzać KFA2 GeForce RTX 2070 EX, posiadające zaledwie dwa śmigiełka, niemniej nawet wówczas cooler spisywał się znakomicie. Wersja rozwojowa powinna jeszcze podnieść poprzeczkę, zapewniając niższe temperatury przy zachowaniu nienagannej kultury pracy. Inaczej będę zmuszony głośno wykrzyczeć: WTF!? Czego wolałbym oczywiście uniknąć.