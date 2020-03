Deliver us the Moon RTX - Test wydajności ray tracing i DLSS

Deliver us the Moon nie jest wprawdzie wielkoformatowym tytułem od czołowego wydawcy, którego z wywieszonym jęzorem wyczekiwały miliony wygłodniałych fanów, aczkolwiek nieprzypadkowo znalazło się właśnie w programie partnerskim NVIDII. Wycieczka na księżyc oferuje bowiem konkretne atrakcje wizualne - zaimplementowany ray tracing i najnowszą wersję DLSS, napawające dewelopera oraz dostawcę technologii nieskrywaną dumą. Obydwa elementy składowe oprawy graficznej mają istotnie zmieniać poziom jej szczegółowości przy jednocześnie racjonalnych wymaganiach sprzętowych. Zaraz sprawdzimy czy Deliver us the Moon faktycznie będzie kosmiczną przygodą z technologicznymi fajerwerkami NVIDII.

Autor: Sebastian Oktaba

Deliver us the Moon to debiutancki projekt niezależnego studia KeokeN Interactive, który sfinansowała głównie społeczność Kickstartera wpłacając ponad 100 000 euro, otrzymując w zamian przygotówkę z elementami surwiwalu. Fabuła produkcji została osadzona w 2069 roku, przedstawiając wyeksploatowaną Ziemię powoli zamieniającą w pustynię, co stanowi częsty motyw w filmach o podobnej tematyce m.in. Interstellar. Drobna zbieżność bezsprzecznie była zamierzona, ponieważ Deliver us the Moon również reprezentuje nurt science-fiction, bliższy jednak obrazowi pt. Moon. Jako astronauta należący do organizacji Worldwide Space Agency, mającej przywrócić ludzkości nadzieję i szansę przeżycia, wyruszamy w niebezpieczną podróż do naszego naturalnego satelity. Celem nadrzędnym jest wznowienie funkcjonowania kompleksu wydobywco-badawczego, jednak w międzyczasie odkrywamy także tajemnie jakie rzucają zupełnie nowe światło na przeszlość oraz przyszłość naszej zmęczonej planety...

Deliver us the Moon bowiem konkretne atrakcje wizualne - zaimplementowany ray tracing i najnowszą wersję DLSS, napawające dewelopera oraz dostawcę technologii nieskrywaną dumą.

Minimalne wymagania sprzętowe Deliver us the Moon obejmują bliżej niesprecyzowany dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 2,5 GHz oraz wiekowego GeForce GTX 750, aczkolwiek dotyczą jedynie standardowych ustawień przy najniższej jakości oprawy wizualnej. Odpalenie maksymalnych detali w sensownej ilości klatek na sekundę wymaga 3 GHz jednostki z czterema rdzeniami oraz GeForce GTX 970. Producent w karcie informacyjnej nie wspomina słowem o ekwiwalentach z oferty AMD, niemniej poniższy test poświęcony będzie głównie rozwiązaniom zaimplementowanym dla posiadaczy pełnoprawnych Turingów - DLSS i śledzeniu promieni. Skutkiem tego do rozdzielczości 1920x1080 na ustawieniach Epic wskazany jest model GeForce RTX 2060 / RTX 2060 SUPER, przejście na poziom 2560x1440 wymaga GeForce RTX 2070 SUPER / 2080 SUPER, natomiast 3840x2160 zostaje dla GeForce RTX 2080 Ti. Reszta rekomendowanej konfiguracji pozostaje niezmienna, wszak główny ciężar obliczeniowy spada na układy graficzne.

Rekomendowana konfiguracja do 1920x1080 EPIC RTX:

Czterordzeniowy procesor 3,0 GHz

NVIDIA GeForce RTX 2060

8 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 10 64-bit

Rekomendowana konfiguracja do 2560x1440 EPIC RTX:

Czterordzeniowy procesor 3,0 GHz

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

8 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 10 64-bit

Rekomendowana konfiguracja do 3840x2160 EPIC RTX:

Czterordzeniowy procesor 3,0 GHz

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

8 GB pamięci operacyjnej

10 GB przestrzeni dyskowej

Windows 10 64-bit

Deliver us the Moon bazuje na silniku Unreal Engine 4, jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia gier komputerowych, które oczywiście obsługuje DirectX 12 zgodne z Microsoft DXR. Implementacja ray tracingu w czasie rzeczywistym odpowiada za cieniowanie, a także nieprzezroczyste oraz przezroczyste odbicia, widoczne zwłaszcza na szklanych oraz lustrzanych powierzchniach. Jednak gwiazdą przedstawienia nie będzie wyłącznie śledzenie promieni, lecz najnowsza wersja DLSS, którą NVIDIA określa jako absolutnie najlepszą z dotychczas wprowadzonych. Przede wszystkim algorytm zastosowany w Deliver us the Moon powinien bardzo mocno podnosić wydajność i zarazem generować obraz niemalże identyczny z natywną rozdzielczością. Przypadek Wolfenstein: Youngblood pokazał, że dobrze wykorzystany DLSS potrafi zdziałać prawdziwe cuda, a samo rozwiązanie może w przyszłości być ważną kartą przetargową rękach NVIDII. Zaczynamy? Zatem lecimy razem z kartami ASUS, który tym razem dostarczył wszystkie modele GeForce RTX 2000 wykorzystane w porównaniu.