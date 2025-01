NVIDIA RTX Remix Creator Kit - narzędzia do łatwego remasterowania starszych gier z oficjalną datą premiery

Minęło już sporo czasu odkąd NVIDIA zapowiedziała narzędzia RTX Remix. Zestaw ma posłużyć do stosunkowo łatwej implementacji Ray Tracingu w grach bazujących na API DirectX 8 oraz DirectX 9. Choć środowisko uruchomieniowe zostało opublikowane w kwietniu zeszłego roku, to wciąż czekaliśmy na edytor, który miał być elementem składowym zestawu. Poznaliśmy wreszcie jego datę premiery. Okazuje się, że nie trzeba będzie długo czekać.

Jeszcze w styczniu bieżącego roku zadebiutuje wersja beta narzędzi NVIDIA RTX Remix, które pozwolą stosunkowo łatwo dodawać Ray Tracing do starszych gier. Wkrótce doczekamy się zapewne licznych remasterów przygotowanych przez fanów tych produkcji.

Oficjalna zapowiedź NVIDIA RTX Remix odbyła się we wrześniu 2022 roku. Prace nad narzędziami niestety nieco się przeciągały. Od samego początku wiemy jednak, że warto na nie czekać. Dowodziły temu chociażby zaprezentowane fragmenty wideo z procesu remasterowania gry The Elder Scrolls III: Morrowind, w wyniku czego do jednej z lokacji dodane zostało współczesne oświetlenie bazujące na Ray Tracingu. Upscalowano także tekstury za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. W rezultacie prawie 22-letnia gra zaczęła czarować swoim wyglądem, przy jednoczesnym zachowaniu klimatu. Warto odnotować, że narzędzia RTX Remix, wraz z edytorem, są już wykorzystywane przy opracowywaniu między innymi remastera Half-Life 2.

Narzędzia RTX Remix pozwalają na przekonwertowanie gier korzystających z DirectX 8 i DirectX 9 na API Vulkan, co umożliwia stosunkowo łatwe dodanie obsługi Ray Tracingu do starszych pozycji. Liczni moderzy wykorzystali samo środowisko uruchomieniowe (dostępne w formie otwartego oprogramowania) do implementacji tej funkcji w wielu tytułach. Efekt był jednak pełen niedoskonałości. To ma się zmienić wraz z premierą edytora bazującego na platformie NVIDIA Omniverse, który pozwoli na daleko idącą modyfikację oświetlenia i efektów gier w czasie rzeczywistym. Premiera wersji beta narzędzia została zapowiedziana na 22 stycznia bieżącego roku. Dostęp do niej będzie mógł uzyskać każdy zainteresowany. Zapewne jeszcze w tym roku doczekamy się zatem licznych fanowskich remasterów starszych gier.

