S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - gra ponownie została opóźniona, jednak nowy termin premiery ma być finalny

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nie ma łatwego życia. Gra już wielokrotnie była opóźniania, a spora część procesu twórczego odbywa się w momencie, gdy Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Już sam fakt, że wielu developerów z GSC Game World postanowiło walczyć w obronie kraju, spowodowało kolejne opóźnienia w procesie produkcyjnym gry. Dotychczas producent wskazywał, iż S.T.A.L.K.E.R. 2 zadebiutuje w pierwszym kwartale tego roku. Niestety tytuł został ponownie opóźniony, choć tym razem nowa data ma być już tą finalną.

GSC Game World oficjalnie potwierdziło kolejne opóźnienie gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Tym razem twórcy obiecują, iż 5 września 2024 roku będzie już ostateczną datą premiery wyczekiwanej produkcji.

Studio GSC Game World opublikowało nowy trailer gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, jednocześnie potwierdzając finalną datę premiery. Niestety twórcy nie są w stanie ukończyć produkcji przed końcem pierwszego kwartału tego roku. W komunikacie prasowym napisano, iż developerom bardzo pomogły ubiegłoroczne playtesty, zarówno te po stronie dziennikarzy branżowych jak i zwykłych graczy, którzy dzielili się także swoimi przemyśleniami. W ten sposób wiele rzeczy w gameplayu udało się naprawić, a ostatnie szlify nadal jeszcze trwają.

Twórcy z GSC Game World dają sobie kilka dodatkowych miesięcy, by wprowadzić ostatnie szlify, dzięki czemu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl trafi do sprzedaży w stanie co najmniej bardzo dobrym. Z tego względu finalną (mamy nadzieję!) datę premiery ustalono na 5 września 2024 roku, a więc chwilę po wakacjach. Gra trafi wówczas na PC oraz konsole Xbox Series X|S. Produkcja od dnia debiutu będzie oferowana również w abonamencie Game Pass. W późniejszym czasie S.T.A.L.K.E.R. 2 zadebiutuje także na PlayStation 5.

Źródło: GSC Game World