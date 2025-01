TOP 10 najbardziej oczekiwanych gier 2024 roku - S.T.A.L.K.E.R. 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Black Myth: Wukong i inne

Wczoraj omówiliśmy dziesięć najbardziej rozczarowujących, moim zdaniem, premier na rynku gier w 2023. Stary rok już pożegnaliśmy, a kilkanaście godzin temu powitaliśmy nowy, 2024 rok. Przed nami kolejne 12 miesięcy, które będzie obfitować w mniej lub bardziej wyczekiwane premiery growe. Sporo dobra pojawi się zarówno na PC jak również konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series. Możemy mieć tylko nadzieję, że najbliższy rok przyniesie nam dużo więcej dopracowanych gier w porównaniu do tego, co otrzymaliśmy w 2023 roku. Bo choć ostatnie 12 miesięcy było bogate pod kątem premier, tak wiele z nich okazywało się bardzo rozczarowujące pod kątem technicznym. Na co powinniśmy liczyć w tym roku? Na horyzoncie widać m.in. nowe Prince of Persia, Final Fantasy VII Rebirth, Hellblade 2: Senua's Saga, Star Wars Outlaws czy już zbyt długo wyczekiwany S.T.A.L.K.E.R. 2.

Autor: Damian Marusiak

Na początek od razu wspomnę, iż w zestawieniu zabraknie chociażby Marvel's Wolverine od studia Insomniac Games. Produkcja zapowiedziana została jeszcze w 2021 roku, a ostatnio o grze zrobiło się głośno z powodu jednego z najbardziej zuchwałych ataków hakerskich na serwery producenta. Do sieci trafiło mnóstwo materiałów z wczesnych wersji Wolverine'a, które prezentowały różne aspekty rozgrywki. Niedługo później Insomniac Games wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że na chwilę obecną Wolverine pozostaje na wczesnym etapie produkcji. To powoduje, że jeśli ktoś jeszcze żywił jakąkolwiek nadzieję na premierę w 2024 roku, powinien ją na dobre porzucić. Przy dobrych wiatrach Marvel's Wolverine wyjdzie w 2025 roku (w roku fiskalnym 2026, na co wskazywały skradzione dane), a więc przyjdzie mu się zmierzyć z Grand Theft Auto VI, które oficjalnie zapowiedziano na początku grudnia 2023 roku.

Był już TOP 10 rozczarowujących premier 2023 roku na rynku gier. Teraz pora na zestawienie dziesięciu najciekawiej zapowiadających się gier 2024 roku.

Ogólnie patrząc po zapowiedziach na 2024 rok, w dość kiepskiej sytuacji wydaje się być Sony. Tak naprawdę nie ma tutaj nic od studiów należących do PlayStation. Jedyne na co możemy liczyć to przede wszystkim Rise of the Ronin, które jest tworzone przez studio third-party, ale jednocześnie finansowane (i wydawane) jest już przez Sony. Oprócz tego dochodzi także Stellar Blade, choć tutaj trudno jeszcze powiedzieć, czy gra faktycznie okaże się takim hitem, na jaki się zapowiada. Sony zagwarantowało sobie jednak inny potencjalny hit na wyłączność PlayStation 5 - jest nim Final Fantasy VII: Rebirth. W 2024 roku powinniśmy również otrzymać Silent Hill 2 Remake od Bloober Team. Ten survival horror zmierza na PC oraz PlayStation 5, choć jakość gry stoi pod olbrzymim znakiem zapytania, jako że Konami w ogóle nie udostępnia jakichkolwiek materiałów z gry od czasu zapowiedzi w październiku 2022 roku. Chcemy wierzyć, że to będzie hit, ale wiemy również doskonale jaką firmą jest obecnie Konami. Poczekamy zatem na efekt końcowy i przekonamy się, co krakowskie studio jest jeszcze w stanie wyciągnąć z silnika Unreal Engine 5, na którym powstaje remake kultowego Silent Hilla.



Trzymamy kciuki za Stellar Blade, który może okazać się hitem na PlayStation 5

Nowy, 2024 rok zapowiada się natomiast solidnie dla Microsoftu. W ciągu najbliższych 12 miesięcy na rynek powinny trafić dwie mocno wyczekiwane gry. Pierwsza to Hellblade 2: Senua's Saga, która ma być pokazem możliwości silnika Unreal Engine 5. Nie można ponadto zapomnieć o Avowed od Obsidian Entertainment, w którym wrócimy do świata z Pillars of Eternity. W dodatku na PC oraz konsolach Xbox Series w końcu powinien ukazać się długo wyczekiwany S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, którego jednak finalnej jakości także nie możemy być pewni. Kto wie, może Microsoft czymś jeszcze nas zaskoczy w 2024 roku... Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć zarówno sobie jak i wszystkim Czytelnikom, aby każdy w tym roku znalazł dla siebie takie gry, przy których będzie się świetnie bawić. No i oczywiście życzę, aby debiutujące gry okazały się znacznie lepsze pod kątem technicznym niż te z 2023 roku.



Czy Konami oraz Bloober Team są w stanie dowieźć Silent Hill 2 Remake? Bardzo chcemy w to wierzyć, ale aż zbyt dobrze znamy Konami...