Linux całkowicie zastąpi system Windows i pakiet Microsoft Office. Pewien land w Niemczech podjął ostateczną decyzję

Najczęściej wykorzystywanym systemem operacyjnym na świecie jest Windows, przez co użytkownicy zazwyczaj decydują się również na oprogramowanie od jego producenta, czyli Microsoftu. W szczególności mowa tu o pakiecie biurowym Microsoft Office. Oczywiście dla obu rozwiązań istnieją pod wieloma względami lepsze alternatywy. Pewien land w Niemczech również to zauważył, więc postanowił całkowicie zmienić system i oprogramowanie, z jakich korzysta się w urzędach.

Linux oficjalnie zajmie dotychczasowe miejsce systemu Microsoftu w Szlezwik-Holsztyn, a więc jednym z niemieckich landów. Zmiana jest całkiem spora, albowiem obejmie niemal 30 tys. pracowników administracji biurowej.

Ogłoszenie dotyczące wspomnianego kraju związkowego Niemiec wydał minister ds. cyfryzacji - Dirk Schrödter. Stwierdził on, że land powinien dążyć do cyfrowej suwerenności, której nie jest w stanie zapewnić zamknięte oprogramowanie, takie jak system Windows. Określenie odnosi się choćby do tego, że w odpowiedni sposób trzeba chronić poufne dane, czego nie można osiągnąć w wystarczającym stopniu, jeśli korzysta się z zamkniętego oprogramowania, do którego nie ma się żadnego wglądu. Jednym z powodów dość dużej zmiany jest więc bezpieczeństwo danych cyfrowych, czego rozwinięciem jest obawa o to, że może dochodzić do ich niepożądanego przekazywania do innych państw. Inną kwestią jest zmniejszenie ogólnych kosztów, jak również dążenie do lepszych zabezpieczeń. To właśnie te aspekty skłoniły Schrödtera do zmiany Windowsa, na jedną z dystrybucji systemu Linux.

Dirk Schrödter

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka dystrybucja zostanie konkretnie wybrana. Natomiast wiemy, że zastępczym pakietem biurowym dla Microsoft Office będzie LibreOffice. Rozwiązanie z pewnością jest znane wielu osobom, ponieważ umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych pakietów od Microsoftu, jednak zupełnie bez opłat. Stanowi więc bardzo udaną alternatywę. Następnym krokiem będzie zmiana każdego zamkniętego oprogramowania na te o otwartym kodzie źródłowym. Żyjemy w czasach, w których o prywatność swoich danych osobowych trzeba dosłownie walczyć, a więc w tym przypadku dokonywać odpowiednich, często radykalnych działań. Ogłoszenie Dirk Schrödtera nie powinno więc być dla nas nadto zaskakujące.

Źródło: ZDNet