Manor Lords - wyśmienita premiera polskiej gry strategicznej. Połączenie kultowej Twierdzy i serii Total War

Najbardziej oczekiwana gra na platformie Steam, którą do listy życzeń dodały przed premierą przeszło 3 miliony osób, doczekała się wczoraj (26 kwietnia 2024 roku) swojego debiutu. Produkcja, za którą odpowiada głównie jeden człowiek, Grzegorz Styczeń, już odniosła naprawdę imponujący sukces — a jeszcze znajduje się we wczesnym dostępie. Tytuł jest dowodem na to, że gry tworzone z pasji mają dziś (i zawsze miały) największy sens.

Polska produkcja Manor Lords właśnie zadebiutowała we wczesnym dostępie, a już można ją uznać za jedną z najlepszych gier 2024 roku. Tytuł wprowadza gracza do średniowiecza, w którym jako władca musi zarządzać swoją krainą.

Gra Manor Lords tworzona była przez 7 lat przez wspomnianego Polaka, który założył studio Slavic Magic (nazwa pochodzi od pewnego mema, którego możemy zobaczyć na końcu tego materiału). Jego celem było zaprojektowanie strategicznej gry, której akcja będzie się rozgrywać w średniowieczu. Autor starał się jak najwierniej odwzorować realia historyczne tamtych lat, co trzeba przyznać, udało mu się ostatecznie osiągnąć. Produkcja pozwoli nam wcielić się we władcę, którego zadaniem będzie budowa miasta, odpowiednie zarządzanie nim, a także prowadzenie walk. Całość już teraz jest zrealizowana na całkiem wysokim poziomie. Najwyższa liczba graczy, którzy jednocześnie prowadzili rozgrywkę poprzez platformę Steam, wynosi ponad 170 tysięcy, więc mówimy tu o naprawdę dobrym wyniku.

W chwili pisania tego materiału aż 90% graczy oceniło tytuł pozytywnie. Komentarze wskazują choćby na to, że faktyczna rozgrywka jest zgodna z opublikowanymi wcześniej materiałami wideo, co w dzisiejszych czasach nie zdarza się zbyt często. Produkcja według graczy ma bardzo dobrą oprawę graficzną, równie dobre mechaniki, a dodatkowo jest odpowiednio zoptymalizowana — i to mimo faktu, że nadal mówimy o wczesnym dostępie. Manor Lords jest kolejnym dowodem na to, że do tworzenia udanych gier nie potrzeba ogromnych nakładów finansowych. Gra co prawda nie była całkowicie tworzona przez jedną osobę, natomiast środki wymagane do jej stworzenia w dużej mierze pochodziły ze zbiórki prowadzonej na platformie Patreon. Tytuł do 10 maja 2024 roku możemy nabyć z małą zniżką, dzięki której cena wynosi 112,49 zł. Zakupu dokonamy na platformach: Steam, Epic Games Store oraz GOG.

Mem, od którego wzięła się nazwa studia Slavic Magic.

Źródło: SteamDB, Steam