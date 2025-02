Lista gier Xbox Game Pass na drugą połowę kwietnia. Sześć tytułów opuści usługę, ale dojdzie polskie Manor Lords

Weszliśmy w drugą połowę kwietnia, toteż Microsoft zamieściło rozpiskę dotyczącą migracji gier w ramach subskrypcji. Pierwsze miesiące tegorocznego Game Passa obfitowały w całkiem sporo bardzo zachęcających pozycji. Od znaczniejszych hitów, takich jak gry z serii Resident Evil, Diablo IV czy Control, aż po kilka mniejszych gier w rodzaju Warhammer 40K: Boltgun czy Bloodstained: Ritual of the Night. Tym razem jest nieco bardziej kameralnie, ale nadal można coś znaleźć.

Xbox Game Pass na drugą część kwietnia wprowadzi siedem pozycji, na czele z Manor Lords, EA Sports NHL 24 i Have A Nice Death. Odpadnie z kolei sześć gier, w tym 7 Days to Die, Besiege oraz Ravenlok.

Zgodnie z rozpiską, od wczoraj można już grać w Harold Halibut - intrygującą przygodówkę point and click z ręcznie wykonaną oprawą, gdzie eksplorujemy wielki statek uwięziony w morskich głębinach na obcej planecie. Dzisiaj pojawi się trzecia część Orcs Must Die! - gry akcji z elementami tower defense, jutro zaś NHL 24 dla fanów rozgrywek hokeja. Przyszły tydzień otworzy Eiyuden Chronicle, czyli coś specjalnego dla fanów klasyki jRPG, a zaraz po tym Another Crab's Treasure - niewielka gra akcji z pewnymi aspektami souls-like'a. Wreszcie pojawi się Manor Lords, strategia w średniowiecznych realiach od polskiego studia Slavic Magic - będzie to też zresztą premiera gry. Na razie recenzenci na ogół ją chwalą, tym bardziej więc warto ją sprawdzić, jeśli macie abonament. Listę zamyka Have A Nice Death - zabawne skrzyżowanie akcji i roguelike'a, gdzie wcielamy się w samą Śmierć, przemierzającą swoje włości - czy raczej do niedawna prężnie działające przedsiębiorstwo - i doprowadzającą pracowników do pionu.

Harold Halibut (XSX|S, chmura i PC) – dostępne

Orcs Must Die! 3 (konsole, chmura i PC) - od dziś

EA Sports NHL 24 (konsole) - od 18.04 na EA Play

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (konsole, chmura i PC) - od 23.04

Another Crab's Treasure (konsole, chmura i PC) - od 25.04

Manor Lords ( PC) – od 26.04

Have A Nice Death (konsole, chmura i PC) ) – od 30.04

Wraz z 30 kwietnia z drobną częścią biblioteczki będzie się trzeba pożegnać, choć w większości przypadków trudno mówić o wielkich stratach. Z oferty wypadnie 7 Days to Die, całkiem popularny sandboksowy survival w wiecznym wczesnym dostępie, co może być dla niektórych istotną informacją. Dalej jest Besiege, logiczny symulator tworzenia machin oblężniczych, NHL 22 - oczywisty ruch przy wejściu najnowszej odsłony - całkiem niezły pixelartowy hack'n'slash z elementami roguelike'a Loot River, zręcznościówka Pikuniku, a także Ravenlok - action adventure, w którym przemierzamy baśniowy świat pewną dziewczynką.

7 Days to Die (konsole, chmura i PC)

Besiege (konsole, chmura i PC)

EA Sports NHL 22 (konsole)

Loot River (konsole, chmura i PC)

Pikuniku (konsole, chmura i PC)

Ravenlok (konsole, chmura i PC)

