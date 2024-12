Xbox Game Pass - dużo ciekawych nowości w marcu. Warhammer 40K: Boltgun, Control: Ultimate Edition, Diablo 4 i inne

Jak na razie Microsoft wyraźnie dawkuje nowe pozycje w ramach swojego abonamentu, mimo wszystko starając się nie schodzić poniżej pewnego poziomu. I tak na przykład luty wystartował nieco słabiej od poprzedniego miesiąca, w dalszym ciągu jednak dostarczając czy to remake trzeciej części Resident Evil, czy Bloodstained: Ritual of the Night. Marzec z kolei znowu uderza intensywniej, wprowadzając kilka naprawdę wartych uwagi gier z różnych gatunków.

Xbox Game Pass dostarczy w marcu kilka tytułów, które mogą przekonać do powrotu do Game Passa. Wśród nich wymienić należy szczególnie Boltguna, Control Ultimate Edition i oczywiście czwarte Diablo.

Jeśli przypadkiem lubicie uniwersum Warhammera 40,000 i jednocześnie macie chęć na powrót do przeszłości w postaci boomer shootera, a jakoś przegapiliście Boltguna, możecie to nadrobić już teraz w Game Passie. To bardzo przyjemna, staroszkolna rozwałka, w której jako Space Marine bezkompromisowo rozwalamy wrogów Imperatora, łapiąc po drodze coraz to kolejne pukawki. W pierwszej połowie miesiąca pojawią się jeszcze action adventure dla dzieci PAW Patrol World, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom i dwie mocniejsze propozycje. Control Ultimate Edition zabierze nas do kreatywnego świata od studia Remedy, gdzie jako uzbrojona w telekinetyczny pistolet i inne wyjątkowe zdolności Jesse Faden przejmiemy Federalne Biuro Kontroli. W łączącym w sobie gatunki slashera, jRPG czy nawet survival horroru oraz gry muzycznej No More Heroes 3 ponownie wcielimy się w Travisa Touchdowna, by wziąć udział w pastiszowej historii z szalonymi sekwencjami akcji.

W drugiej części marca nie będzie już tak tłoczno w hity - co nie znaczy, że nie ma na co patrzeć. Lightyear Frontier to dość luźna hybryda przygodówki i gry rolniczej, gdzie na obcej planecie tworzymy farmę oraz zgłębiamy tajemnice planety za pomocą mecha. Jest jeszcze nieco egzotyki - MLB The Show 24 pozwoli nam pograć sobie w baseball. Tak jak wiemy już od pewnego czasu, w Game Passie zawita wreszcie Diablo IV, także kto wstrzymywał się z zakupem, ten może za znacznie niższą cenę sprawdzić na własną rękę, czy warto poświęcić więcej czasu na najnowszych hit Blizzarda. A na koniec znajdziecie jeszcze Open Roads - kameralną grę narracyjną, w której matka z córką wspólnie starają się dowiedzieć więcej o zmarłej babci. Do 16 marca macie z kolei czas na dogranie Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Hardspace: Shipbreaker oraz Shredders, które znikną z oferty Xbox Game Pass.

Warhammer 40K: Boltgun (konsole, chmura i PC) – dostępne

PAW Patrol World (konsole, chmura i PC) - od 7.03

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (konsole, chmura i PC) - od 12.03

Control Ultimate Edition (konsole, chmura i PC) - od 13.03

No More Heroes 3 (konsole, chmura i PC) - od 14.03

Lightyear Frontier (XSX|S, chmura i PC) – od 19.03

MLB The Show 24 (konsole i chmura) – od 19.03

Diablo 4 (konsole i PC) – od 28.03

Open Roads (konsole, chmura i PC) – od 28.03

Źródło: Microsoft