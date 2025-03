Dead Island 2 - jedna z najlepszych gier 2023 roku - nieoczekiwanie debiutuje w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate

W zeszłym roku doczekaliśmy się premiery sporej liczby bardzo udanych gier, a jedną z takich propozycji było bez wątpienia Dead Island 2. Jest to tym bardziej zaskakujące, że gra borykała się z olbrzymimi problemami w trakcie procesu produkcyjnego, co skutkowało tym, że dzieło przechodziło od studia do studia, aż w końcu finalny projekt został przygotowany przez ekipę z Dambuster Studios. Dead Island 2 oferuje nie tylko miłą dla oka oprawę audio-wizualną, ale przede wszystkim miodny system eksterminacji zombie. Teraz niespodziewanie ogłoszono, że gra trafiła do jednej z usług abonamentowych.

Usługę Xbox Game Pass Ultimate wzmocniła właśnie gra Dead Island 2, czyli jedna z najfajniejszych gier wydanych w 2023 roku.

Dead Island 2 zasilił właśnie usługę Xbox Game Pass Ultimate i jest to o tyle ciekawa informacja, że wcześniej ani Microsoft ani Dambuster Studios nie ogłaszały takich planów. Podkreślamy jednak, że gra jest oferowana wyłącznie w pakiecie Ultimate, a więc najdroższej wersji usługi Game Pass. W dodatku, przynajmniej na razie, Dead Island 2 jest dostępne wyłącznie na konsolach Xbox. Być może w późniejszym czasie (po zejściu rocznej ekskluzywności dla sklepu Epic Games Store), tytuł wpadnie także do usługi na PC.

Dead Island 2 zadebiutowało w kwietniu 2023 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series. W grze trafiamy tym razem do piekielnego Los Angeles, które stało się kolejną oazą dla hordy zombie. W grze wcielamy się w jedną z wybranych postaci, które charakteryzują się częściową odpornością na ugryzienie zombiaków. Dead Island 2 charakteryzuje się wykorzystaniem systemu F.L.E.S.H, który pozwala na wyjątkowo efektowne rozczłonkowywanie napotykanych zombie podczas walki. Sama gra umożliwia także zwiedzanie takich miejsc jak Beverly Hills, Venice Beach czy Santa Monica.

Źródło: PLAION