Dead Island 2 - znakomity start powracającej po latach serii. Twórcy ujawniają wyniki sprzedażowe i co ciekawsze statystyki gry

Jesteśmy świeżo po premierze drugiej części Dead Island - przez wielu dawno temu skreślonej. I nie ma się co specjalnie dziwić. W końcu gra trafiła do piekła deweloperskiego, latami przechodząc od jednego studia do drugiego. Ostatecznie jednak nie tylko doszło do premiery, która nie okazała się porażką na całej linii, ale ekipa z Dambuster zjednała sobie wcale niemałą część graczy. A wysoka sprzedaż w pierwszym okresie od premiery mówi sama za siebie.

Wydawca podał także szczegółowe dane związane z samą grą. Według nich, w tamtym czasie spędzono 11 milionów godzin, poniesiono 28 milionów śmierci, 45 milionów zombie zostało przeciętych na pół, a odrąbano 756 milionów kończyn. Ogółem zaś wykończono 1,1 miliarda żywych trupów. A warto pamiętać, że jeśli chodzi o komputery osobiste, Dead Island 2 pojawiło się jak dotąd jedynie na platformie Epic Games Store, co bez wątpienia spowolniło potencjalną sprzedaż. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby i Steam wchodził w grę.

Choć zatem gra miała swoje problemy - zarówno pod kątem wieloletniego czasu oczekiwania, które wpływa na zaufanie, jak i dalekiej od ideału rozgrywki - twórcom udało się wyjść na prostą, otwierając sobie przy tym wiele potencjalnych dróg. W kolejnych miesiącach zaś czeka nas spory pakiet dodatków wchodzących w skład przygotowywanego Expansion Pass. Samo studio Dambuster po latach pracy zrehabilitowało się po przede wszystkim kiepsko przyjętym Homefront: The Revolution, wypuszczonym na PS4 w 2016 roku.

Over one million Slayers have now touched down in HELL-A since @deadislandgame's launch last Friday.



We can't quite put into words how happy this makes us.



Thank you to everyone who has picked up our game! ❤️ pic.twitter.com/QFNOQPfV6z